Общество

вчера, 15:29

Валерий Клевцов досрочно расстался с депутатским мандатом

19 5725
#Липецкий городской Совет #следствие
5
Валерий Клевцов досрочно расстался с депутатским мандатом

Заключенный "кремлевского централа" написал заявление о сложении депутатских полномочий на имя спикера Липецкого горсовета.

Сегодня председатель постоянной комиссии Липецкого горсовета по депутатской этике Александр Афанасьев сообщил коллегам по комиссии о том, что депутат Валерий Клевцов написал на имя спикера Игоря Тинькова заявление о досрочном сложении полномочий.

- Думаю, нам такое заявление нужно удовлетворить, - сказал Александр Афанасьев на заседании комиссии.

А как же 17-й избирательный округ, от которого гендиректор Липецкой ипотечной корпорации избрался в горсовет?

- Мы округ без внимания не оставим, - сказал председатель комиссии.

Напомним, что Валерия Клевцова обвиняют по трем эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»). По делу проходит и его бывшая супруга, предприниматель - Любовь Клевцова, которая обвиняется по ч.3 ст. 204.1 УК РФ («посредничество в коммерческом подкупе»).

Генерального директора Липецкой ипотечной корпорации, депутата Липецкого городского Совета Валерия Клевцова задержали 18 июля, этапировали в Москву и арестовали 19 июля. Через месяц, 19 августа, была задержана при прилете в Россию из Турции Любовь Клевцова (она отдыхала на турецкой Ривьере). С тех пор супруги находятся под стражей в СИЗО столицы, причем Валерий Клевцов является узником "кремлевского централа", спецблока 99/1 "Матросской тишины". Арест как мера пресечения Валерию Клевцову и его бывшей жене продлен до 18 марта.


19 5725
#Липецкий городской Совет #следствие
5

Комментарии (19)

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Обыватель

сегодня, 00:46
Чел, откормили кабанчика и сдали:) теперь конечно чтож просьбу не удовлетворить. А молодец. Чего дожидаться приговора и когда мандат отберут. Лучше уж самому на упреждение. Видно плохи дела. А в одно горло никогда не жрал всегда делился...
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Чел.

вчера, 22:51
Хватит в одно горло жрать, и ртом и жопой, всегда чему то приходит конец.
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Я. Не кровожадный человек

вчера, 22:19
Но хочу, чтобы были посадки и реальные сроки всем преступникам и незаконопослушный людям, а больше всего хочу, чтобы наказывали начальников, которые живут за счёт простых работящих людей, паразитируя или не выплачивая вовремя или совсем заработную плату
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КиК

вчера, 22:16
Козина опустили по полной, с него суд взыскал 50 лямов в пользу банка, и еще там иск храпит на 200 лямов. Он щас с подрядчиков в фонде три шкуры дерет, думает как отмазаться. Беги Козя, тебя уже ни что не спасет!
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Чел

вчера, 22:12
А щечки у Клевцова подсдулись, видно совсем ему там херово
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!!!

вчера, 22:10
Следующий будет Козин из капремонта со своей шайкой давать показания
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0000

вчера, 21:53
крысам и депутатство не помогло ,,,а то распоясались
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Едро

вчера, 20:35
ПЖиВ, едро
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Мент

вчера, 20:10
Давай следующего депутата Липецка. Их у нас много.
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в партии

вчера, 20:08
ПЖиВ
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