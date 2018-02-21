Валерий Клевцов досрочно расстался с депутатским мандатом

Заключенный "кремлевского централа" написал заявление о сложении депутатских полномочий на имя спикера Липецкого горсовета.

Сегодня председатель постоянной комиссии Липецкого горсовета по депутатской этике Александр Афанасьев сообщил коллегам по комиссии о том, что депутат Валерий Клевцов написал на имя спикера Игоря Тинькова заявление о досрочном сложении полномочий.



- Думаю, нам такое заявление нужно удовлетворить, - сказал Александр Афанасьев на заседании комиссии.



А как же 17-й избирательный округ, от которого гендиректор Липецкой ипотечной корпорации избрался в горсовет?



- Мы округ без внимания не оставим, - сказал председатель комиссии.



Напомним, что Валерия Клевцова обвиняют по трем эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»). По делу проходит и его бывшая супруга, предприниматель - Любовь Клевцова, которая обвиняется по ч.3 ст. 204.1 УК РФ («посредничество в коммерческом подкупе»).



Генерального директора Липецкой ипотечной корпорации, депутата Липецкого городского Совета Валерия Клевцова задержали 18 июля, этапировали в Москву и арестовали 19 июля. Через месяц, 19 августа, была задержана при прилете в Россию из Турции Любовь Клевцова (она отдыхала на турецкой Ривьере). С тех пор супруги находятся под стражей в СИЗО столицы, причем Валерий Клевцов является узником "кремлевского централа", спецблока 99/1 "Матросской тишины". Арест как мера пресечения Валерию Клевцову и его бывшей жене продлен до 18 марта.





