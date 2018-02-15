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20-летний липчанин получил семь лет за торговлю наркотиками

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#наркотики
20-летний липчанин получил семь лет за торговлю наркотиками

Наркотики реализовывались через закладки.

Приговором Правобережного районного суда Липецка 20-летний житель города признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как установлено материалам уголовного дела,  ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов, положительно характеризовался, имел грамоты, дипломы за участие в спортивных, музыкальных, общественных мероприятиях.

Весной 2017 года он вступил в преступный сговор на незаконный сбыт наркотических средств с неустановленными в ходе следствия лицами, использовавшими мессенджер «Telegram».

Юноша забирал в заранее указанных местах наркотики, а затем размещал их в тайниках для последующего сбыта.

Информацию о местах закладок подсудимый передавал своим сообщникам через «Telegram».

После реализации наркотиков прибыль распределялась между участниками преступной группы.  

В рамках оперативных мероприятий по изобличению наркосбытчиков подсудимый был задержан полицейскими.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято предназначавшееся для сбыта синтетическое наркотическое вещество общей массой 20,72 грамма.  

В ходе обыска по его месту жительства и при обследовании мест «закладок», которые подсудимый успел сделать, было изъято еще 2,29 грамма аналогичного вещества.

Подсудимый вину признал частично, пояснив, что не догадывался о наркотических свойствах вещества, полагая, что это стимулятор роста мышечной массы.

Однако версия подсудимого была  полностью опровергнута.

Учитывая обстоятельства дела, общественную опасность преступления,  мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#наркотики

Комментарии (6)

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обдолбаный

18 минут назад
В едресню забыв вступать .меньше бы дали
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Дед

40 минут назад
Сотрудники МВД России в Москве изъяли крупную партию наркотиков "На Сколковском шоссе сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, у которого при личном досмотре изъято порошкообразное вещество неизвестного происхождения общей массой более 14 граммов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "При обследовании автомашины, за рулем которой находился подозреваемый, полицейские обнаружили 4 полимерных пакета с аналогичным препаратом, которое, согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, является наркотическим средством – героином общей массой более 10 килограммов", - рассказала Ирина Волк.
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Мало , пора смертную казнь вводить

41 минуту назад
Смертную казнь и не меньше . Все они знают что распространяют , пусть отвечают .В тихом озере черти водятся .
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Как в Китае

53 минуты назад
Надо как там... Вышка и всё! Тогда сопляк подумает, стоит оно того или нет. И на профосмотрах, в организациях, или в учебных заведениях, ежегодно, необходимо брать кровь на наличие веществ, без всякого согласия. Дурь надо тормозить!!! А то лет через 20 - одни престарелые пенсионеры останутся.
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снова турьма тогда

сегодня, 13:09
позор, не продавай! и вопрос решён будет
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позор

сегодня, 13:05
опять сопляка посадили! верха приступности не найдены! завтра другого сопляка торговать поставят!
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