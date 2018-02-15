20-летний липчанин получил семь лет за торговлю наркотиками

Наркотики реализовывались через закладки.

Приговором Правобережного районного суда Липецка 20-летний житель города признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как установлено материалам уголовного дела, ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов, положительно характеризовался, имел грамоты, дипломы за участие в спортивных, музыкальных, общественных мероприятиях.

Весной 2017 года он вступил в преступный сговор на незаконный сбыт наркотических средств с неустановленными в ходе следствия лицами, использовавшими мессенджер «Telegram».

Юноша забирал в заранее указанных местах наркотики, а затем размещал их в тайниках для последующего сбыта.

Информацию о местах закладок подсудимый передавал своим сообщникам через «Telegram».

После реализации наркотиков прибыль распределялась между участниками преступной группы.

В рамках оперативных мероприятий по изобличению наркосбытчиков подсудимый был задержан полицейскими.

При личном досмотре у него было обнаружено и изъято предназначавшееся для сбыта синтетическое наркотическое вещество общей массой 20,72 грамма.

В ходе обыска по его месту жительства и при обследовании мест «закладок», которые подсудимый успел сделать, было изъято еще 2,29 грамма аналогичного вещества.

Подсудимый вину признал частично, пояснив, что не догадывался о наркотических свойствах вещества, полагая, что это стимулятор роста мышечной массы.

Однако версия подсудимого была полностью опровергнута.

Учитывая обстоятельства дела, общественную опасность преступления, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.