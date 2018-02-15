сегодня, 12:26
20-летний липчанин получил семь лет за торговлю наркотиками
Наркотики реализовывались через закладки.
Приговором Правобережного районного суда Липецка 20-летний житель города признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Как установлено материалам уголовного дела, ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов, положительно характеризовался, имел грамоты, дипломы за участие в спортивных, музыкальных, общественных мероприятиях.
Весной 2017 года он вступил в преступный сговор на незаконный сбыт наркотических средств с неустановленными в ходе следствия лицами, использовавшими мессенджер «Telegram».
Юноша забирал в заранее указанных местах наркотики, а затем размещал их в тайниках для последующего сбыта.
Информацию о местах закладок подсудимый передавал своим сообщникам через «Telegram».
После реализации наркотиков прибыль распределялась между участниками преступной группы.
В рамках оперативных мероприятий по изобличению наркосбытчиков подсудимый был задержан полицейскими.
При личном досмотре у него было обнаружено и изъято предназначавшееся для сбыта синтетическое наркотическое вещество общей массой 20,72 грамма.
В ходе обыска по его месту жительства и при обследовании мест «закладок», которые подсудимый успел сделать, было изъято еще 2,29 грамма аналогичного вещества.
Подсудимый вину признал частично, пояснив, что не догадывался о наркотических свойствах вещества, полагая, что это стимулятор роста мышечной массы.
Однако версия подсудимого была полностью опровергнута.
Учитывая обстоятельства дела, общественную опасность преступления, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
обдолбаный
Дед
Мало , пора смертную казнь вводить
Как в Китае
снова турьма тогда
позор