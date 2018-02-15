В Липецком зоопарке определили самую красивую пару

И "поженили" крыс

Фото:

zoo48.ru

Посетители Липецкого зоопарка выбрали самую красивую пару ко Дню влюблённых. Ими стали чёрный Ягуар – Чип и пятнистый ягуар – Эстрелла."Это две изумительно красивые кошки. У Чёрного ягуара тоже есть пятна, а какие красивые у них получаются детки. Пара ягуаров Чип и Эстрелла вместе с 2012 года. За это время у них родились 11 малышей, среди них есть и чёрные ягуарчики, как их папа", сообщили в зоопарке.Также сегодня в зоопарке сегодня, в честь День влюблённых были созданы 14 пар крыс. Белые, пёстрые,дымчатые грызуны познакомились друг с другом. В скором времени они обзаведутся потомством.