Общество

вчера, 15:31

В Липецком зоопарке определили самую красивую пару

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#зоопарк
8
В Липецком зоопарке определили самую красивую пару

И "поженили" крыс

Посетители Липецкого зоопарка выбрали самую красивую пару ко Дню влюблённых. Ими стали чёрный Ягуар – Чип и пятнистый ягуар – Эстрелла.

"Это две изумительно красивые кошки. У Чёрного ягуара тоже есть пятна, а какие красивые у них получаются детки. Пара ягуаров Чип и Эстрелла вместе с 2012 года. За это время у них родились 11 малышей, среди них есть и чёрные ягуарчики, как их папа", сообщили в зоопарке.

Также сегодня в зоопарке сегодня, в честь День влюблённых были созданы 14 пар крыс. Белые, пёстрые,дымчатые грызуны познакомились друг с другом. В скором времени они обзаведутся потомством.

Фото: zoo48.ru

6 1559
#зоопарк
8

Комментарии (6)

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В Липецком зоопарке

вчера, 19:55
самый лучший-Литрович Дуралефф,знатный запутинец.
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Вскрытие

вчера, 19:05
Красавчики!!!!!)))
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Тю!

вчера, 17:07
Хоть одна позитивная "новость" на сегодня...Кошки потрясающе фотогеничны!)
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однако

вчера, 16:59
Люди многому могут поучиться у животных...
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совет да любовь

вчера, 15:50
крыс в ЗАГСе зарегистрировали?
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гостья

вчера, 15:49
красивое фото
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