Спорт

вчера, 17:59

«ЛГТУ-Липецк» на грани развала: в Казани – очередное поражение с двузначным счетом (ФОТО)

7 665
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"
«ЛГТУ-Липецк» на грани развала: в Казани – очередное поражение с двузначным счетом (ФОТО)

В 16-ти матчах за сезон команда умудрилась пропустить более ста голов.

Совсем плохи дела у мини-футбольного «ЛГТУ-Липецка»: в Казани липчане проиграли местному «Ядрану» с разгромным счетом – 3:11.

В этом матче произошел своеобразный «миллениум»: число пропущенных липчанам мячей в чемпионате перевалило за сотню. Теперь у «студентов» 104 пропущенных гола. Кроме того, в 16-ти матчах липчане потерпели 13 поражений – по обоим показателям команда является самой худшей в высшей лиге. Для сравнения: у второй (снизу) команды по пропущенным мячам дубля «Газпрома-Югры», где играют 17-18 летние футболисты, пропущено на аж 21 мяч меньше – 83.

3.jpg

Матч в Казани прошел по традиционному сценарию: уже к перерыву хозяева вели – 5:1, а во втором тайме вновь получили возможность забивать, сколько хотели.

2.jpg

У липчан голы престижа забили Сергей Макаренко (дважды) и Александр Ролдугин.

В составе «Ядрана» «хет-трик» сделал лучший бомбардир лиги Никита Хромых. Он мог забить и 4-й мяч, но во втором тайме не реализовал 10-метровый. По два мяча в ворота липчан провели Владислав Муссифуллин и Юрий Куприн, по одному – Александр Боченков, Айрат Мухтаров и Никита Семашкин.

5.jpg

Тренер липчан Алексей Панфилов смотрел на свою команду и морщился.

Добавим, что в матче первого круга на своей площадке с «Ядраном» липчане проиграли с похожим счетом – 3:10…

В Казань вновь не поехали многие лидеры команды даже из тех, кто еще не покинул «ЛГТУ-Липецк», как раньше это сделали многие ведущие игроки (Шуклов, Зайцев, Истомин, Цыганков, Фигурчук и другие).

4.jpg

На этом лице написано все. Хотя дело вовсе не в тренере Панфилове...

Вывод напрашивается сам собой: если даже сами футболисты не хотят играть в команде, то зачем мучить клуб, липецкий технический университет, немногих оставшихся болельщиков? Чтобы продолжать ставить антирекорд за антирекордом?

Фото vk.com/mfc_yadran


7 665
#Мини-футбол #"ЛГТУ-Липецк"

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

777

вчера, 22:19
Сокол, Абрам любители ставок, тотал больше пробивают или фору!
ответить

Петя

вчера, 21:51
Игроки, напиши мне в лс клоун,и покажи мне на записи голы которые забили из под меня кроме одного
ответить

Игроки

вчера, 20:45
Я посмотрел матч полностью. Посмотрите на игрока Бадикова... Он реально костыль)) Ходит пешком, из под него большинство голов. Похоже парень тоже на ставках промышляет))
ответить

Могучий рывок

вчера, 18:48
Назовите хоть один вид спорта в Липецкой области, который не был бы развален и не лежал в руинах. Сплошное враньё с экранов и трибун и полный крах всех видов спорта и спортивных сооружений.
ответить

Гость

вчера, 18:39
И что делать?, Там фантастический руководитель Сокольских - ставки ставит в букмекерских конторах против своей команды. И наваривает неслабо. Клуб для него и ближайшего окружения - кормушка, а результаты и развитие побоку.
ответить

саша

вчера, 18:35
вот что значит фальсификация выборов -148 процентов
ответить

И что делать?

вчера, 18:21
"Хотя дело вовсе не в тренере Панфилове..." А в ком? Кто виноват-то в позорище?
ответить

Еще в рубрике

«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
2
«Липецк-Индезит» все-таки прервал серию поражений (ФОТО)

вчера, 18:55

Спорт
Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)
#Ушу-таолу
3
Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)

вчера, 18:40

Спорт
В «Динамо» полторы сотни бойцов соревнуются по правилам древнего единоборства (ФОТО)
#Панкратион
В «Динамо» полторы сотни бойцов соревнуются по правилам древнего единоборства (ФОТО)

вчера, 14:15

Спорт
Усманская «Чайка»: размах крыльев уже не тот
#"Чайка" #мини-футбол
6
Усманская «Чайка»: размах крыльев уже не тот

вчера, 13:44

Спорт
Сергей Машнин: «В «Металлурге» здоровая конкуренция, а Войдель нам не помешает»
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
5
Сергей Машнин: «В «Металлурге» здоровая конкуренция, а Войдель нам не помешает»

03.02.2018 21:00

Спорт
«Липецк-Индезит» проиграл третий матч подряд
#Волейбол #"Липецк-Индезит"
5
«Липецк-Индезит» проиграл третий матч подряд

03.02.2018 19:08

Спорт