«ЛГТУ-Липецк» на грани развала: в Казани – очередное поражение с двузначным счетом (ФОТО)

В 16-ти матчах за сезон команда умудрилась пропустить более ста голов.

Совсем плохи дела у мини-футбольного «ЛГТУ-Липецка»: в Казани липчане проиграли местному «Ядрану» с разгромным счетом – 3:11.

В этом матче произошел своеобразный «миллениум»: число пропущенных липчанам мячей в чемпионате перевалило за сотню. Теперь у «студентов» 104 пропущенных гола. Кроме того, в 16-ти матчах липчане потерпели 13 поражений – по обоим показателям команда является самой худшей в высшей лиге. Для сравнения: у второй (снизу) команды по пропущенным мячам дубля «Газпрома-Югры», где играют 17-18 летние футболисты, пропущено на аж 21 мяч меньше – 83.







Матч в Казани прошел по традиционному сценарию: уже к перерыву хозяева вели – 5:1, а во втором тайме вновь получили возможность забивать, сколько хотели.







У липчан голы престижа забили Сергей Макаренко (дважды) и Александр Ролдугин.

В составе «Ядрана» «хет-трик» сделал лучший бомбардир лиги Никита Хромых. Он мог забить и 4-й мяч, но во втором тайме не реализовал 10-метровый. По два мяча в ворота липчан провели Владислав Муссифуллин и Юрий Куприн, по одному – Александр Боченков, Айрат Мухтаров и Никита Семашкин.

Тренер липчан Алексей Панфилов смотрел на свою команду и морщился.



Добавим, что в матче первого круга на своей площадке с «Ядраном» липчане проиграли с похожим счетом – 3:10…

В Казань вновь не поехали многие лидеры команды даже из тех, кто еще не покинул «ЛГТУ-Липецк», как раньше это сделали многие ведущие игроки (Шуклов, Зайцев, Истомин, Цыганков, Фигурчук и другие).



На этом лице написано все. Хотя дело вовсе не в тренере Панфилове...



Вывод напрашивается сам собой: если даже сами футболисты не хотят играть в команде, то зачем мучить клуб, липецкий технический университет, немногих оставшихся болельщиков? Чтобы продолжать ставить антирекорд за антирекордом?



Фото vk.com/mfc_yadran

