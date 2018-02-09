Стали известны имена «Липчанок года»

Победителей ежегодной городской акции «Липчанка года» определили на заседании комиссии по делам женщин и семьи в администрации города.

В этом году документы по кандидатурам на это звание представили 15 предприятий и организаций Липецка. И хотя претендентов на победу было меньше, чем годом ранее, конкуренция оказалась очень серьёзной, сообщает пресс-служба мэрии.

- Все участницы акции талантливы и успешны, каждая из них вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего города, - отметила заместитель председателя комиссии Надежда Бухтинова.

Лидеров определили тайным голосованием.

«Руководителем года» стала генеральный директор АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» Татьяна Нечаева. Свою карьеру Татьяна Борисовна начала в 1973 году, прошла путь от рядового сотрудника до руководителя. Как высококлассный специалист и грамотный управленец пользуется заслуженным уважением коллег и жителей Липецка. Имеет нагрудный знак Министерства регионального развития РФ «Почётный строитель России», знак отличия «За заслуги перед городом Липецком», юбилейную медаль «Во славу Липецкой области».

В номинации «Профессиональная карьера» победу одержала заместитель председателя департамента финансов администрации Липецка Елена Яковлева. Профессионал своего дела, Елена Геннадьевна работает в сфере финансов больше 30 лет, участвует в разработке документации для формирования городского бюджета. Неоднократно награждалась Почетными грамотами городской и областной администраций. Имеет нагрудный знак Министерства финансов РФ «Отличник финансовой работы».

Лучшей в номинации «За внедрение инновационных технологий» признана учитель русского языка и литературы школы №70 Юлия Пономарёва. Победитель городских, областных и всероссийских конкурсов педагогического мастерства, она активно применяет инновационные подходы в образовательном и воспитательном процессах, использует авторские программы и альтернативные учебники. Выпускники Юлии Пономарёвой получают высокие баллы по ЕГЭ, поступают в престижные вузы, а ученики становятся победителями и призёрами предметных конкурсов разного уровня.

«Мастером своего дела» названа почётный и заслуженный металлург РФ, машинист крана копрового цеха ПАО «НЛМК» Галина Беликова. Профессионал с большой буквы она охотно передает опыт молодым работникам. Портрет Галины Сергеевны был помещён на городской Доске почёта.

«Лидером общественного движения» стала член совета общественного самоуправления №35 «Содействие» Зоя Давыдова. Жизнь Зои Михайловны неразрывно связана с Липецком. И она старается делать всё, чтобы любимый город стал лучше. Практически ни одно мероприятие, проект или конкурс не обходятся без участия Давыдовой. Кроме того, она занимается просветительской деятельностью, помогает женщинам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В номинации «Молодёжный лидер» традиционно определили двух победителей. Студентка четвёртого курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Анастасия Агапеева стала среди студенческой молодежи. Она не только отлично справляется с учебным планом, но и принимает активное участие в общественной и спортивной жизни академии и города. Является членом общероссийской молодёжной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России». Делегат XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи.

Среди работающей молодежи победителем признали режиссёра массовых мероприятий МУ ДК «Сокол» Татьяну Шипилову. Татьяна входит в оргкомитет многих крупных городских и региональных мероприятий. В минувшем году она подготовила и режиссировала более 150 программ для своего ДК, а также крупнейших городских и областных праздников и фестивалей.

Победительниц городской акции будут чествовать в канун Международного женского дня. Торжественное мероприятие состоится 6 марта в липецком Доме музыки. Финалистки получат дипломы и медали «Липчанка года».

Обсудили на заседании и другие вопросы. В частности то, что с 2017 года в рамках «Десятилетия детства» работу в комиссии строят по принципу: «Всё ради детей». Также собравшиеся проголосовали за создание местного отделения Союза женщин России.