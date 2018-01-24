Юбилей елецкого художника отпразднуют выставкой в Липецке

Работы нашего земляка хранятся в Третьяковской галерее,

30 января в зале «Живописная Россия» Липецкого областного краеведческого музея откроется выставка «Жизнь, отданная искусству» - к юбилею художника Василия Мешкова.

Как сообщает краеведческий музей, родина Василия Мешкова – город Елец Орловской губернии, ныне Липецкой области, где он родился в семье булочника-мельника 25.12.1867 (6.01.1968). Отец ушёл из жизни, когда Васе было четыре года. Мать его, которой исполнилось всего 23, тяжело пережив смерть мужа, ушла в женский Знаменский монастырь, пожертвовав ему всё своё состояние. Она следила за судьбой сына и мечтала, чтобы он служил Богу. И быть бы ему булочником или священником, однако с раннего детства было у него увлечение, которое помогало забыть обо всём, - рисование.



Неизвестно, как бы сложилась судьба мальчика, если бы на его пути не встретился М. Н. Горшков, художник, проживавший тогда в Ельце. По его совету Василия решено было отправить в Задонский монастырь на ученье к иконописцу. Потом было путешествие в Москву, работа в мастерской братьев Селивановых, потом вместе со странствующим монахом – Афон, и, наконец, вновь Елец, где судьба снова подарила ему встречи с Горшковым, который помог подготовиться для поступления в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

В училище его наставниками были В.Е. Маковский, В.Г. Перов и особенно В.Д. Поленов, сформировавшие его как художника-реалиста (1882 – 1889). Училище он закончил со званием классного художника. С 1891 года Мешков примкнул к передвижникам. В конце 1880-х – начале 90-х он часто бывал в родном Ельце, где писал портретные этюды, делая зарисовки с натурщиков. Портрет впоследствии стал одним из главных жанров его творчества. Именно подлинные портреты елецкого периода, имеющиеся в фондах музея, представлены в зале.

Василий Мешков был и мастером пейзажа. Он много ездил по стране и создал целую серию пейзажей. «В Сибири я нашёл себя как художник-пейзажист, нашёл свой колорит…». Таков его пейзаж «Стынет», репродукция которого представлена на выставке. Кроме этой работы и подлинных картин художника на выставке – репродукции других работ автора, хранящихся в фондах Третьяковской галереи, фотоматериалы, а также портрет художника, выполненный липецким портретистом В.А. Куприяновым.

Фото museum48.ru