Симпатий к Липецку все меньше?

GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

Предлагаем вашему вниманию первую «удивительную подборку» 2018 года.

В рейтинге симпатий мы резко опустились вниз







В народном голосовании «Лучший город России» по итогам прошлого года Липецк рухнул вниз. В 2016-м году мы занимали пусть скромное место, но посередине – 40-е, а за 2017-й опустились на 66-ю позицию или 18-ю с конца списка. Любопытно, что год назад свои симпатии Липецку выразили 7 443 человека, в теперь их количество сократилось вдвое – 3 461 пользователь. Это не идет ни в какое сравнение с рейтингом победившей Пензы, которая набрала 238 452 (!) «лайка». К слову, в «пятерке» лидеров рейтинга народных симпатий расположился соседний с нами город Курск.

Чтобы понять, почему так происходит достаточно хотя бы прочитать сегодняшнюю подборку до конца.

Ответчик по делу пропал







Липчанину, отсудившему более 90 тысяч рублей за повреждение собственного автомобиля, пришлось нелегко в суде. Все потому, что никак не удавалось установить, кому именно принадлежит участок дороги на перекрестке улиц Доватора и папина, на котором из-за громадных ям автолюбитель помял свой «ВАЗ-2110». Рассматривались варианты департамента дорожного хозяйства, «Квадры». В итоге после многотрудных поисков, копания в документах ответчик был найден – департамент дорожного хозяйства мэрии, которому и придется оплачивать ущерб по решению суда.

У нас всегда так: если вы чего-то хотите добиться от государственных органов, то их днем с огнем не сыщешь. Пропадает разом чуть ли не вся многотысячная армия чиновников. Зато, если вы что-то должны, то от квитанций разломится почтовый ящик, а от стука судебных приставов в вашу дверь, может не выдержать и дверь.

Новый прожиточный минимум: живи, да радуйся







8 962 рубля – таков новый размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, который установили в администрации Липецкой области. У пенсионеров он еще ниже: по мнению чиновников, старики могут выжить и на 6 964 рубля в месяц.

Знаем случаи, когда плата за ЖКХ превышает этот самый «прожиточный минимум». Сами чиновники не стесняются увеличивать себе содержание, которое, например у мэрии Липецка, с нового года вырастет аж на 20 процентов. Они то себе меряют «прожиточный максимум», а «минимум» - это для тех, кого называют населением.

Липчане начали расплачиваться продуктами за проезд в транспорте







Липчанка, у которой не было денег на проезд в автобусе, решила расплатиться натурой – положила на приборную доску пакет с мандаринами и стыдливо скрылась в салоне автобуса. Пришлось водителю везти даму, приняв фрукты в качестве платы.

При таком шикарном прожиточном минимуме и стоимости проезда за наличку в 22 рубля это наверняка не последний такой случай. А летом у людей на огородах карточка пойдет, морковь, свекла, петрушка….

Инвалид против «Квадры»







Липецкий инвалид-колясочник Михаил Ларионов пытается осуществить почти невозможное – выиграть суд у компании «Квадра». Он требует у поставщиков начислять ему плату за отопление по показанием индивидуального прибора учета. Ответчик же предпочитает брать деньги «по среднему», ссылаясь на то, что … не все квартиры в доме оборудованы счетчиками.

Позиция Михаила проста, понятна, сообразуется с законом и совестью: сколько потребил, за столько и заплатил. Но при оплате по среднему нормативу «Квадра» собирает больше денег, поэтому и выставляет в суде против инвалида армию адвокатов. Подозреваю, что по этой же причине во многих липецких домах «отсутствует техническая возможность для установки счетчиков тепла».

Липчанин в январе отравился свежесобранными грибами







Аномально теплая для января погода привела к тому, что в лесах Липецкой области в январе росли грибы. И липчане совершали походы за новогодними грибочками. Один из них даже отравился вешенками, собранными в тихом январском лесу. Мужчина перенес хворь на ногах, а к врачам обращаться не стал, чтобы их не смешить.

Ну да, говорят, что после грибов иногда случаются приступы смеха. И январские грибы, вероятно, не являются исключением. Тем более, если встать из-за богатого новогоднего стола и ринуться с лукошком в лес.

Липчанка пожаловалась на дискриминацию







48-летняя липчанка, в которой около 100 кг, пожаловалась GOROD48, что по отношению к ней проявили дискриминацию по весу, не взяв на работу уборщицей в гостиницу. В гостинице же нам пояснили, что Лариса Л. не подошла по физическому здоровью, так как полной женщине будет сложно убирать десятки гостиничных номеров.

Наверное, многим бы хотелось, чтобы горчичные во всех гостиницах имели параметры 90-60-90. Но где таких найти на зарплату в 15 тысяч рублей?

Находчивые покупатели…







Семейная пара их Хлевного решила сэкономить на ремонте. В строительном гипермаркете Воронежа муж и жена начали хватать с прилавков самые дорогие вещи, с которых срывали штрих-коды, меняя их на ценники от самых «бюждетных» товаров. Так, на ковер стоимостью в 16,5 тысяч рублей они наклеили ценник в… 500 рублей от другого коврика. В итоге за товары общей стоимостью в 54 тысячи рублей супруги заплатили всего 7 тысяч, но были задержаны у выхода службой безопасности и полицией. Свои действия злоумышленники объяснили желанием сэкономить.

Каким же большим должно быть это желание, раз люди даже не понимали, что огромный дорогой ковер «за пятихатку» вызовет сомнение у кассира, и тот поднимет тревогу. Жадность затуманила очередные предприимчивые головы.

На «Ромео» вылили суп из окна







Студент одного из липецких вузов Николай Коновалов решил спеть серенаду под окнами возлюбленной однокурсницы. Но едва только его пальцы коснулись гитарных струн и в утренней тиши зазвучало пение, как из соседнего окна многоэтажки на влюбленного певца … вылили прокисший суп. В итоге, снимая лапшу с ушей и выковыривая картошку из волос, «Ромео» вынужден был уйти домой, так и не закончив серенады. Да и «дама сердца» даже не успела проснуться и оценить жест своего воздыхателя. Короче, полный облом.

Любовная лодка в очередной раз разбилась о быт. Нет, все-таки не романтичный у нас город.

Удивлялся Егор КРЕТОВ