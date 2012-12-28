18-летний мотоциклист потерял в аварии ногу, а теперь ему грозит ещё и 7 лет колонии

Мотоциклист собрал, пожалуй, все основные пункты обвинения в ДТП.

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В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя областного центра, спровоцировавшего аварию, в которой он оказался и… главным пострадавшим.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что в апреле 2023 года обвиняемый устроил ДТП на дороге Ивово-Пружинки-Бруслановка, которая примыкает к трассе Орёл-Тамбов. За рулём мотоцикла, он допустил лобовое столкновение автомобилем «ЗАЗ Шанс» под управлением 23-летнего водителя.В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир мотоцикла, но пуще всего – сам мотоциклист, повредивший ногу, которую затем пришлось ампутировать.В ходе следствия выяснились подробности, отягощающие вину парня. На момент аварии ему было 17 лет, т.е. он ещё не достиг возраста, позволяющего управлять транспортным средством. Кроме того, мотоцикл не включил свет фар, водитель и пассажир передвигались без шлемов. И самое главное – обвиняемый был нетрезв.В итоге парень получил обвинение обвиняют по пунктам «а» и «в» ч. 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством - мотоциклом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.