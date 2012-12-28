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В Добровском районе пропал 84-летний мужчина с топором
Общество
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Общество
167
30 минут назад

В Добровском районе пропал 84-летний мужчина с топором

Родственники просят о помощи, но предостерегают от мошенников, которые пытаются нажиться на чужом горе.

Жители Добровского района бьют тревогу и разыскивают 84-летнего местного жителя Владимира Реутина, который пропал 5 апреля.

Как рассказала GOROD48 внучка пропавшего, он ещё в пятницу ушёл из дома в селе Преображеновка на улице Новый порядок, направился в лес, но с тех пор так и не появился.

- Скорее всего, стало плохо со здоровьем. Или какая-то травма, частичная потеря памяти по возрасту, - переживает родня. При этом родственники говорят, что на фото в ориентировке пропавший выглядит моложе своих лет. Более свежей фотографии у них нет.

Среди особых примет – рост 159 см, а также наличие с собой топора и пилы.

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Семья просит звонить в любое время суток по телефонам +7-919-250-50-49, +7-919-164-20-75 или 112. При этом родственники пропавшего подчёркивают, что никаких сборов средств, пожертвований она не организовывает. Все призывы о сборе денег исходят от мошенников.

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