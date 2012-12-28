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50 минут назад
1

В районе Коровино отключат холодную воду

Неудобства из-за отсутствия холодной воды 7 апреля из-за плановых ремонтных работ на сетях затронут потребителей 12 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 3а, 3а к.1, 3а к.2, 3а ст.1 по улице Монтажников, № 13а по улице Детской, №№ 11, 11а, 11а ст.1, 11а/2, 11а/3, 11б, 11б/1, 11б/2, 21, 21а по улице Юношеской, также холодную воду отключат жителям частного сектора района Коровино на улицах Индустриальной, Зоологической, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой.

Подвоз воды будет организован по адресу: улица Монтажников, 3а, а также по заявкам потребителей.

Также 7 апреля электросетевая компания с 09:00 до 17:00 будет проводить монтаж приборов учета электроэнергии на улице Студеновской – с отсутствием электричества домовладения могут столкнуться в этом промежутке времени не более, чем на три часа для каждого домовладения.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Алкан с новолипки
16 минут назад
Когда канализацию отключать начнёте?следом и газ можна
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