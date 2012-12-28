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Общество
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50 минут назад
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В районе Коровино отключат холодную воду
Неудобства из-за отсутствия холодной воды 7 апреля из-за плановых ремонтных работ на сетях затронут потребителей 12 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Монтажников, 3а, а также по заявкам потребителей.
Также 7 апреля электросетевая компания с 09:00 до 17:00 будет проводить монтаж приборов учета электроэнергии на улице Студеновской – с отсутствием электричества домовладения могут столкнуться в этом промежутке времени не более, чем на три часа для каждого домовладения.
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