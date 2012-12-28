Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
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53 минуты назад
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В районе Дикого отключат холодную воду
Всего с неудобствами из-за отсутствия холодной воды 8 апреля столкнутся потребители 18 улиц – причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Фрунзе, 23, улица Луговая, 3, улица Депутатская, 52, улица Мичурина, 16.
Дополнительно ограничат подачу ресурса с 10:00 и до окончания работ в домах №№ 30, 32 по улице Фрунзе и №№ 10, 12 на площади Коммунальной – воду подвезут к дому № 30 по улице Фрунзе.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
8 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество (не более, чем на три часа для каждого домовладения) на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, Молодежной, Семена Кондарева, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Железногорской.
С 10:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, Московскую, Лебедянское шоссе, проезды Поперечный, Трубный, Товарный, Универсальный.
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