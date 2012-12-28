В районе Дикого отключат холодную воду

Всего с неудобствами из-за отсутствия холодной воды 8 апреля столкнутся потребители 18 улиц – причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 23, 23а, 25 по улице Фрунзе, № 3 по улице Луговой, №№ 52, 52а по улице Депутатской, № 1а в Вишневом переулке, №№ 7, 10, 12, 15, 17, 17а, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 по улице Неделина, №№ 4, 8, 16, 16а, 12, 20, 21/1, 22, 24, 26б, 30 по улице Мичурина, № 37 по улице Котовского, также холодную воду отключат в частном секторе улиц Скороходова, 40 лет Советской армии, Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Воровского, Киевской, в переулках Даргомыжского, Фруктовом, Верхнем.Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица Фрунзе, 23, улица Луговая, 3, улица Депутатская, 52, улица Мичурина, 16.Дополнительно ограничат подачу ресурса с 10:00 и до окончания работ в домах №№ 30, 32 по улице Фрунзе и №№ 10, 12 на площади Коммунальной – воду подвезут к дому № 30 по улице Фрунзе.После окончания работ возможно повышение мутности воды.8 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество (не более, чем на три часа для каждого домовладения) на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, Молодежной, Семена Кондарева, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Дорожной, Заречной, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Железногорской.С 10:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Гвардейскую, Бехтерева, Московскую, Лебедянское шоссе, проезды Поперечный, Трубный, Товарный, Универсальный.