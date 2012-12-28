Медовый месяц после свадьбы – пора менять документы, если взял новую фамилию

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Фамилия, которую мы получаем при рождении, не всегда остается с нами на всю жизнь. В подавляющем большинстве случаев основанием для ее смены являются брак или развод. Принять фамилию супруга может женщина, бывают и обратные ситуации, когда муж берет фамилию жены. Закон позволяет выбрать – остаться каждому при своих добрачных ФИО, поменять одному из супругов фамилию или вовсе взять двойную, из фамилий обоих молодоженов.







После смены фамилии важно обновить документы, чтобы избежать возможных юридических и административных проблем. GOROD48 предлагает шпаргалку, какие документы потребуется обновить, если после брака вы решите изменить фамилию, или вернуть прежнюю после развода.







Немного статистики: в 2023 году в Липецкой области зарегистрировали 6492 брака и 4756 разводов. Не каждая невеста берет фамилию будущего мужа. Основная причина – очень не хочется менять документы. Для тех, кто не испугался бумажной волокиты, напоминаем: о будущей смене фамилии работников ЗАГСА предупреждают заранее, при подаче заявления.







Первые шаги на пути к смене фамилии.





Документы, которые потребуется заменить





В Гражданском кодексе определено, что перемена имени не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей гражданина, приобретенных под прежним именем. Просто в прежние документы необходимо внести изменения. Самым первым потребуется получить новый паспорт, только после этого меняются другие документы: полис ОМС, СНИЛС, документы на автомобиль, водительское удостоверение, военный билет, загранпаспорт, вносятся изменения в ИНН, ОСАГО, диплом об образовании, трудовую книжку.







Дополнительно важно изменить старые данные на новые в банковских документах, договорах со страховыми компаниями, мобильными операторами. Также внесите новые данные в личных кабинетах важных сайтов и обязательно – на сайте Госуслуг.







Замена основных документов





Самым первым меняется паспорт. Подать заявление можно лично в отделении МВД по месту жительства или месту пребывания либо в МФЦ или онлайн через Госуслуги. Паспорт гражданина России должен быть заменен в течение 30 дней после смены фамилии. Госпошлина составит 300 рублей. Если процедуру отложить на «попозже», можно получить штраф.







После того, как выдадут паспорт, можно менять остальные документы. Полис ОМС меняется в страховой компании – процедура бесплатная. Конкретные сроки не установлены. Следует помнить: с 2022 года привычные полисы на бумаге или в пластике не выдают. В офисе предоставят выписку из реестра с QR-кодом, на Госуслугах данные обновятся автоматически.







Нет срока для замены СНИЛС, однако этот документ также лучше получить как можно быстрее – по его номеру регистрируются многие государственные и муниципальные услуги через Госуслуги: если сразу не заменить СНИЛС, можно столкнуться с ошибкой, что система просто не находит ваших данных. При том, сам цифровой номер лицевого счета СНИЛС остается прежним. Для обновления данных следует обращаться в Соцфонд или МФЦ. Привычную для многих карточку не выдают с 2019 года, потому вы сможете получить только бумажное уведомление, цифровая копия будет доступна на Госуслугах. Данные обновляются бесплатно.







Водительское удостоверение становится недействительным сразу, как только вы получаете свидетельство о регистрации или расторжении брака с новой фамилией. На замену отводится десять дней. Чтобы избежать всех неприятностей, обратитесь в ГИБДД или МФЦ, можно пройти процедуру через Госуслуги. Потребуются заявление старое удостоверение, свидетельство о регистрации брака (развода), новый паспорт, подтверждение об оплате госпошлины (2 тысячи рублей).







Документы на машину (СТС и ПТС) следует заменить в течение 14 дней после смены фамилии. Госпошлина взимается: 500 рублей — за замену СТС, 800 рублей — за замену ПТС, 350 рублей — за внесение изменений в ПТС. Поменять можно в отделении ГИБДД или через Госуслуги. В МФЦ услуга «Выдача и замена водительских удостоверений» может оказаться не во всех учреждениях. Полис ОСАГО меняется у своего страховщика.







Загранпаспорт меняется при необходимости. Конкретных сроков для его замены нет. Пошлина будет такой же, как и при оформлении нового документа.







В течение 14 дней о смене статуса и фамилии необходимо поставить в известность военкомат – сам военный билет можно поменять чуть позже.







Номер ИНН при замене фамилии не меняется, как и номер СНИЛС, однако по возможности этот документ также стоит обновить. Госпошлины нет. Замену можно произвести в налоговой инспекции или МФЦ.







Замена других документов





Важно после замены паспорта наведаться в банковские отделения, карты которых у вас есть, или где открыты вклады и депозиты. Сообщить банку об изменениях лучше как можно раньше, особенно если вы получаете зарплату, стипендию или пособия на карточный счет, зарегистрированный на старые документы. Если работодатель или вуз уже знает вашу новую фамилию, а банк еще нет, платеж может быть заблокирован. О смене имени в банк сообщать обязательно – актуальные реквизиты позволяют идентифицировать вас как клиента.







Трудовая книжка не меняется. В бумажную версию вносится запись о смене фамилии, в электронной сведения обновятся автоматически. Для школьных аттестатов, дипломов о среднем и высшем образовании законом не предусмотрена процедура смены, после перемены фамилии документ не теряет силы, остается подлинным. Но можно получить дубликат с изменениями, чтобы при устройстве на работу или поступлении в вуз не предъявлять снова и снова свидетельство о перемене имени.





Стоит навестить мобильного оператора и обновить данные сим-карты. Эта процедура бесплатная.







Предупредите ЗАГС о смене фамилии при подаче заявления – можете выбрать в качестве общей фамилию мужа или жены. Как только загс примет заявление, изменить решение уже будет нельзя. В день торжественной церемонии вам отдадут свидетельство о регистрации, где будет указана и старая фамилия, и новая. С этим документом вы будете менять другие документы. При разводе процесс похожий – в заявлении укажите, что хотите вернуть добрачную фамилию, после того, как получите свидетельство о расторжении брака, можете менять документы.Во избежание проблем лучше обновить данные в Росреестре – если планируете продавать свою недвижимость в обозримом будущем. Обязательно свяжитесь с банком, если есть оформленная на вас ипотека: например, из-за перемены фамилии могут возникнуть проблемы с идентификацией плательщика и платеж может не пройти вовремя. Помимо ипотечного договора также необходимо внести изменения во все сопутствующие документы, к примеру, в договор ипотечного страхования.