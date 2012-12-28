Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мускулистые парни и девушки в бикини из Липецка отличились в Туле
Спорт
У автовокзала пассажирский автобус притер к бордюру иномарку
Происшествия
Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
18-летний мотоциклист потерял в аварии ногу, а теперь ему грозит ещё и 7 лет колонии
Происшествия
В Липецкой области подтоплены 14 дорог
Общество
В садоводческом товариществе один домик сгорел, соседний – спасли
Происшествия
В Липецкой области до +20
Общество
В Добровском районе пропал 84-летний мужчина с топором
Общество
Перевозившего около 5 килограммов наркотиков туляка заключили под стражу
Происшествия
В районе Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Мускулистые парни и девушки в бикини из Липецка отличились в Туле
Спорт
Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
18-летний мотоциклист потерял в аварии ногу, а теперь ему грозит ещё и 7 лет колонии
Происшествия
В Добровском районе пропал 84-летний мужчина с топором
Общество
У автовокзала пассажирский автобус притер к бордюру иномарку
Происшествия
Умер бывший вице-губернатор Липецкой области
Общество
В Липецкой области до +20
Общество
Медовый месяц после свадьбы – пора менять документы, если взял новую фамилию
Общество
В районе Коровино отключат холодную воду
Общество
Пришла пора – Иван Агафонов впервые выиграл взрослый Кубок мира по самбо
Спорт
Читать все
Общество
626
49 минут назад
9

Умер бывший вице-губернатор Липецкой области

Прощание с Александром Никоновым состоится 9 апреля.

На 69-м году ушёл из жизни Александр Никонов, который 2010 по 2018 годы занимал должность заместителя главы администрации Липецкой области, курировал аппарат и кадровую работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ и связи с общественностью, молодёжную политику.

«На посту заместителя руководителя области он стоял у истоков знаковых проектов. Под его началом создавалась ставшая одной из лучших в стране система МФЦ, запускались проекты по цифровизации, развивалась молодёжная политика. При его непосредственном участии налаживались межконфессиональные взаимоотношения, были созданы площадки для эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества. По его инициативе образованы «Центр развития добровольчества» и «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области», - говорится в Telegram-канале Правительства региона.

Прощание с Александром Никоновым состоится 9 апреля в 10:30 в Христорождественском соборе Липецка. Похоронят его на малой родине – в селе Лебедянка Добринского района.

Фото Telegram-канала Правительства Липецкой области
Александр Никонов
0
7
0
1
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Адвокат Черный
2 минуты назад
Царствие небесное. Я не знал его лично, но уверен, он был хорошим человеком...
Ответить
Лисичка
8 минут назад
Царствие небесное и вечный покой хорошему человеку Александру Николевичу! Соболезную родным.
Ответить
Светлана
10 минут назад
Хороший человек!Царствие небесное!
Ответить
Человек
11 минут назад
Сколько к нему раз не обращался. Он мне не помог и не отвечал.
Ответить
Правда
22 минуты назад
Царствия небесного,вечный покой.Хороший человек был,жаль.
Ответить
Коллега
24 минуты назад
Вечная память и вечный покой! Хороший был человек! Соболезную родным.
Ответить
Жители
32 минуты назад
Царство небесное! Вечный покой! Ещё мог жить да жить, не старый. Соболезнуем родным!
Ответить
Патриот
34 минуты назад
Скорбим..
Ответить
Андрей
35 минут назад
царствие небесное! вечный покой!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru