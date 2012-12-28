Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
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49 минут назад
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Умер бывший вице-губернатор Липецкой области
Прощание с Александром Никоновым состоится 9 апреля.
«На посту заместителя руководителя области он стоял у истоков знаковых проектов. Под его началом создавалась ставшая одной из лучших в стране система МФЦ, запускались проекты по цифровизации, развивалась молодёжная политика. При его непосредственном участии налаживались межконфессиональные взаимоотношения, были созданы площадки для эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества. По его инициативе образованы «Центр развития добровольчества» и «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области», - говорится в Telegram-канале Правительства региона.
Прощание с Александром Никоновым состоится 9 апреля в 10:30 в Христорождественском соборе Липецка. Похоронят его на малой родине – в селе Лебедянка Добринского района.
Фото Telegram-канала Правительства Липецкой области
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