Умер бывший вице-губернатор Липецкой области

Прощание с Александром Никоновым состоится 9 апреля.

Прощание с Александром Никоновым состоится 9 апреля в 10:30 в Христорождественском соборе Липецка. Похоронят его на малой родине – в селе Лебедянка Добринского района.





Фото Telegram-канала Правительства Липецкой области



На 69-м году ушёл из жизни Александр Никонов, который 2010 по 2018 годы занимал должность заместителя главы администрации Липецкой области, курировал аппарат и кадровую работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, СМИ и связи с общественностью, молодёжную политику.«На посту заместителя руководителя области он стоял у истоков знаковых проектов. Под его началом создавалась ставшая одной из лучших в стране система МФЦ, запускались проекты по цифровизации, развивалась молодёжная политика. При его непосредственном участии налаживались межконфессиональные взаимоотношения, были созданы площадки для эффективного взаимодействия с институтами гражданского общества. По его инициативе образованы «Центр развития добровольчества» и «Центр патриотического воспитания населения Липецкой области», - говорится в Telegram-канале Правительства региона.