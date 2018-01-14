Общество

сегодня, 13:33

Находчивые липчане, решив сэкономить, переклеивали штрих-коды на товарах в торговом центре

22 5833
#мошенничество
6
Находчивые липчане, решив сэкономить, переклеивали штрих-коды на товарах в торговом центре

Правда теперь им придется ответить за мошенничество

Сотрудникам ОМВД России по Рамонскому району поступило сообщение от службы безопасности крупного супермаркета товаров для дома и ремонта о том, что семейная пара около четырех часов ходила по торговому залу, переклеивала штрих-коды на товарах. Так, злоумышленники наклеили на ковер стоимостью 16,5 тысяч рублей ценник от коврика за 500 рублей. Подозреваемые также приобрели обои, смесители и другие предметы интерьера. После этого злоумышленники проследовали к расчетно-кассовому узлу и благодаря проведенным манипуляциям расплатились за приобретенный товар денежными средствами в сумме 7 тысяч рублей, стоимость которого составляет около 54 тысяч рублей. После этого были остановлены сотрудниками полиции и охраны магазина.

Жители села Хлевное Липецкой области, 42-летний мужчина и его 34-летняя супруга, не стали отпираться и сознались в содеянном. Задержанные пояснили, что таким образом хотели сэкономить на ремонте. Все приобретенные ими товары были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщили в УМВД России по Воронежской области. 

Фото: kursk.mdrive-vrn.ru

22 5833
#мошенничество
6

Комментарии (22)

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Боцман

32 минуты назад
Торгашей обмануть - это счастье.
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ну а в магазине тебя н ае бут

сегодня, 19:34
это в порядке вещей
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

сегодня, 19:23
скубиду, Не плач, когда гаишник тебя тормознет и заявит, что или ты пьян или гони ему 10 000. Утри слезы, когда ребенка твоего в садик или школу не возьмут - или мест нет или гони 30 000. Не рыдай, когда в больнице тебе скажут - или 50 000 или можешь после операции не проснуться... Они же все молодцы и крутятся чтобы "жить", так-что не плачь.
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скубиду

сегодня, 18:56
Молодцы. Хош жить.умей крутиться
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

сегодня, 18:55
Вот такие "находчивые", "ловкие" и "хитрые", а потом ругаемся и боремся с коррупцией, когда с нас и за школу и за садик и за лечение денег просят. С себя надо начинать к честности и Закону приучать.
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короче

сегодня, 18:48
Нечего колхозников пускать в Леруа
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ДЕД

сегодня, 17:44
Дааа. Явно не в первый раз. Раньше разница поменьше была и вот результат: жадность сгубила. Жаль. Людиии! У нас не сажают только за млн. и млрд.
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Лимон

сегодня, 17:01
Не будешь же в обьяве писать мне 39 жирная плешивая всевремя ору вечно не довольная и ношу 3трусов чтоб ничо не разглядели
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гость

сегодня, 16:55
Покупал 3х летней дочери игрушку детское пианино с 4 клавишами на ценнике 250р ради интереса проверил штрих код -детский миникомпьютер 1700 р
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Егор

сегодня, 16:30
Ха, да молодцы!!! Уж как магазины на нас навариваются! Ковёр, которые сделали в нищем Бангладеш за тысячу рублей, здесь загоняют за 16!
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