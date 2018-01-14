Находчивые липчане, решив сэкономить, переклеивали штрих-коды на товарах в торговом центре

Правда теперь им придется ответить за мошенничество

Сотрудникам ОМВД России по Рамонскому району поступило сообщение от службы безопасности крупного супермаркета товаров для дома и ремонта о том, что семейная пара около четырех часов ходила по торговому залу, переклеивала штрих-коды на товарах. Так, злоумышленники наклеили на ковер стоимостью 16,5 тысяч рублей ценник от коврика за 500 рублей. Подозреваемые также приобрели обои, смесители и другие предметы интерьера. После этого злоумышленники проследовали к расчетно-кассовому узлу и благодаря проведенным манипуляциям расплатились за приобретенный товар денежными средствами в сумме 7 тысяч рублей, стоимость которого составляет около 54 тысяч рублей. После этого были остановлены сотрудниками полиции и охраны магазина.

Жители села Хлевное Липецкой области, 42-летний мужчина и его 34-летняя супруга, не стали отпираться и сознались в содеянном. Задержанные пояснили, что таким образом хотели сэкономить на ремонте. Все приобретенные ими товары были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщили в УМВД России по Воронежской области.

Фото: kursk.mdrive-vrn.ru