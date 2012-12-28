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Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Спорт
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30 минут назад
Пришла пора – Иван Агафонов впервые выиграл взрослый Кубок мира по самбо
До этого Иван Агафонов одерживал громкие победы среди юношей и юниоров.
В первом же из них ельчанину попался борец, представлявший Украину – Оганес Амирян из Одессы. За всю схватку соперники не смогли провести ни одного результативного приёма, а судьбу встречи решило единственное предупреждение, вынесенное Амиряну.
Далее Агафонов боролся увереннее: Олжобая Куйконова из Киргизии и белоруска Владислава Саяпина он победил досрочно.
В финале ельчанина ждало трудное испытание – борьба с хозяином ковра Карленом Манихяном. Соперники явно боялись ошибиться, робко шли в атаку, но все же на 2-й минуте Агафонову удалось заработать один балл. В дальнейшем наш борец сосредоточился на удержании минимального преимущества и довёл схватку до победы – 1:0.
Манихян занял 2-е место, «бронзовые» медали получили Саяпин и украинец Роман Труш.
Призёры турнира. Агафонов в центре
Эта победа – пока главная в карьере 23-летнего воспитанника елецкого «Локомотива» и своего отца Владимира Агафонова. Ранее Агафонов-младший не раз выигрывал первенства мира, но среди юношей и юниоров, на на взрослом Кубке мира поднялся на вершину впервые.
В соревнованиях выступали 172 борца из 14 стран мира, в основном из бывшего СССР. Сборная России участвовала без флага и гимна под названием FIAS-1 (FIAS - это Международная федерация самбо, прим.). Сборная Белоруссии участвовала, как FIAS-2.
Фото Всероссийской федерации самбо.
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