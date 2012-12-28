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Общество
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Общество
В Липецкой области до +20
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В районе Коровино отключат холодную воду
Общество
Пришла пора – Иван Агафонов впервые выиграл взрослый Кубок мира по самбо
Спорт
Читать все
Спорт
24
30 минут назад

Пришла пора – Иван Агафонов впервые выиграл взрослый Кубок мира по самбо

До этого Иван Агафонов одерживал громкие победы среди юношей и юниоров.

Ельчанин Иван Агафонов стал победителем 1-го этапа Кубка мира по самбо, который прошёл в столице Армении Ереване. На пути к вершине пьедестала в весовой категории до 71 кг 23-летнему борцу пришлось преодолеть 4 сложных поединка.

В первом же из них ельчанину попался борец, представлявший Украину – Оганес Амирян из Одессы. За всю схватку соперники не смогли провести ни одного результативного приёма, а судьбу встречи решило единственное предупреждение, вынесенное Амиряну.

Далее Агафонов боролся увереннее: Олжобая Куйконова из Киргизии и белоруска Владислава Саяпина он победил досрочно.

В финале ельчанина ждало трудное испытание – борьба с хозяином ковра Карленом Манихяном. Соперники явно боялись ошибиться, робко шли в атаку, но все же на 2-й минуте Агафонову удалось заработать один балл. В дальнейшем наш борец сосредоточился на удержании минимального преимущества и довёл схватку до победы – 1:0.

Манихян занял 2-е место, «бронзовые» медали получили Саяпин и украинец Роман Труш.

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Призёры турнира. Агафонов в центре

Эта победа – пока главная в карьере 23-летнего воспитанника елецкого «Локомотива» и своего отца Владимира Агафонова. Ранее Агафонов-младший не раз выигрывал первенства мира, но среди юношей и юниоров, на на взрослом Кубке мира поднялся на вершину впервые.

В соревнованиях выступали 172 борца из 14 стран мира, в основном из бывшего СССР. Сборная России участвовала без флага и гимна под названием FIAS-1 (FIAS - это Международная федерация самбо, прим.). Сборная Белоруссии участвовала, как FIAS-2.

Фото Всероссийской федерации самбо.
Самбо. Иван Агафонов
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