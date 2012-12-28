В Липецкой области введена воздушная опасность

Липчан призывают соблюдать спокойствие.

Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале объявил о воздушной опасности.

По его словам, все силы и средства приведены в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», - успокаивает глава региона.

Липчанам советуют следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также в СМИ.