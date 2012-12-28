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2013
48 минут назад
14

В Липецкой области введена воздушная опасность

Липчан призывают соблюдать спокойствие.

Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале объявил о воздушной опасности.

По его словам, все силы и средства приведены в повышенную готовность.

«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», - успокаивает глава региона.

Липчанам советуют следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также в СМИ.

БПЛА
воздушная опасность
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Ирина
4 минуты назад
Оповещения приходят только по телеграмм, ни по ТВ, ни по радио, ни смс сообщений нет. Как узнать пенсионерам или тем, кто не пользуется телеграмм каналом и интернетом? А сайт город48 тоже каждые 5 минут никто не заходит. Оповещения по факту нет...
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Кстати
5 минут назад
У всех бабушек и дедушек или кнопочный или городской.
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97531
7 минут назад
Если опасности нет, зачем вводить режимы???
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Липчанин.
7 минут назад
Какой телеграмм??? Нормально граждан предупреждайте.
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Горожанин Липецка
10 минут назад
Telegram-канал можно подумать есть у всех. Элементарное оповещение не отладят.
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Безмасочник
13 минут назад
Окапываться надо!
Ответить
Может
11 минут назад
Пора дорогу перекопать.
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Лена
25 минут назад
....в своём Telegram-канале объявил о воздушной опасности???? Это что вообще такое?!
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Неравнодушный
17 минут назад
?????? По принципу, горит, горит горит... А когда загорится, никто не поверит. И Телеграмм - канал у всех, даже у тех, кто телефона не имеет.
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Да
37 минут назад
А у меня телегамма нет...
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Патриот
40 минут назад
До вопроса "Почему не пришло смс?" осталось 3..2..1..
Ответить
Гость
34 минуты назад
Скачай приложение Мчс, там всё сразу приходит
Ответить
Житель Липецка
24 минуты назад
Скачай приложение Мчс, там всё сразу приходит мой телефон не скачивает! Как я могу узнать?
Ответить
Гость
10 минут назад
мой телефон не скачивает! Как я могу узнать? никак
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