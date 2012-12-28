Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
2013
48 минут назад
14
В Липецкой области введена воздушная опасность
Липчан призывают соблюдать спокойствие.
Губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале объявил о воздушной опасности.
По его словам, все силы и средства приведены в повышенную готовность.
«Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», - успокаивает глава региона.
Липчанам советуют следить за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также в СМИ.
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