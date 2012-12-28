В Липецкой области до +20

Температура поднимается заметно выше нормы

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха будут расти и составят: 7 и 8 апреля – 10-13 градусов тепла, что на 5-8 градусов выше нормы, 9 апреля – 14-16 градусов тепла, что на 9-10 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью – от +1 до +6 градусов, днем – от +9 до +20 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +3 до +5, днем – от +17 до +19 градусов.День 7 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 12 градусов мороза.