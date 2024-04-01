Мускулистые парни и девушки в бикини из Липецка отличились в Туле

В командном зачёте наши бодибилдеры уступили только более многочисленной сборной хозяев.

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Героиней турнира стала наша Анна Меркулова, которая стала абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнесс-модель» среди дебютанток. Позже Анна не побоялась бросить вызов более опытным спортсменкам и в других номинациях завоевала ещё одну «золотую» и «серебряную» медаль.









Анна Меркулова. Фитнес-моделям приходилось позировать даже в вечерних платьях



Два «золота» принёс в копилку команды и опытный Мурад Рзаев в пляжном бодибилдинге – в своей ростовой категории до 175 см и а абсолютном зачёте, где соревновались только чемпионы своих категорий.







Дмитрий Ощепков выступал в пляжном бодибилдинге впервые. Стал чемпионом в категории свыше 175 см и выиграл абсолютной категорию в номинации «Мускуляр Физик».

«Серебряную» медаль в номинации бодифитнес взяла Ксения Киселёва, но эта медаль с золотым отливом – липчанка набрала одинаковое количество баллов с чемпионкой, уступив только по дополнительным показателям.











На фото (слева направо) Рзаев, Ощепков, Киселёва со своим тренером Денисом Григороевым

Еще несколько липчан остановились буквально в шаге от пьедестала почёта.











Сильнейшая тройка фитнес-богинь, где наша Ксения Киселёва (слева) заняла 2-е место



В командном зачёте липецкие бодибилдеры заняли 2-е место, уступив только команде хозяев из Тулы, которая по понятным причинам была самой многочисленной.





Горы мышц и парад граций липчане лично могут увидеть сегодня в 17:00 в Доме музыки, где состоится Кубок Липецкой области.





Фото предоставлено федерацией бодибилдинга Липецкой области

Мускулистые липецкие парни и девушки привезли целую россыпь наград из Тулы с открытого Кубка соседней области по бодибилдингу и фитнес-бикини.Медалистов-мужчин подготовил тренер Михаил Томилин. А несравненных девушек - лично президент областной федерации бодибилдинга Денис Григорьев,