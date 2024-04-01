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сегодня, 16:36
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Мускулистые парни и девушки в бикини из Липецка отличились в Туле

В командном зачёте наши бодибилдеры уступили только более многочисленной сборной хозяев.

Мускулистые липецкие парни и девушки привезли целую россыпь наград из Тулы с открытого Кубка соседней области по бодибилдингу и фитнес-бикини.

Героиней турнира стала наша Анна Меркулова, которая стала абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнесс-модель» среди дебютанток. Позже Анна не побоялась бросить вызов более опытным спортсменкам и в других номинациях завоевала ещё одну «золотую» и «серебряную» медаль.

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Анна Меркулова. Фитнес-моделям приходилось позировать даже в вечерних платьях

Два «золота» принёс в копилку команды и опытный Мурад Рзаев в пляжном бодибилдинге – в своей ростовой категории до 175 см и а абсолютном зачёте, где соревновались только чемпионы своих категорий.

Дмитрий Ощепков выступал в пляжном бодибилдинге впервые. Стал чемпионом в категории свыше 175 см и выиграл абсолютной категорию в номинации «Мускуляр Физик».

«Серебряную» медаль в номинации бодифитнес взяла Ксения Киселёва, но эта медаль с золотым отливом – липчанка набрала одинаковое количество баллов с чемпионкой, уступив только по дополнительным показателям.

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На фото (слева направо) Рзаев, Ощепков, Киселёва со своим тренером Денисом Григороевым

Еще несколько липчан остановились буквально в шаге от пьедестала почёта.

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Сильнейшая тройка фитнес-богинь, где наша Ксения Киселёва (слева) заняла 2-е место

В командном зачёте липецкие бодибилдеры заняли 2-е место, уступив только команде хозяев из Тулы, которая по понятным причинам была самой многочисленной.

Медалистов-мужчин подготовил тренер Михаил Томилин. А несравненных девушек - лично президент областной федерации бодибилдинга Денис Григорьев,

Горы мышц и парад граций липчане лично могут увидеть сегодня в 17:00 в Доме музыки, где состоится Кубок Липецкой области.

Фото предоставлено федерацией бодибилдинга Липецкой области
Бодиболдинг
фитнес
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Прокачка
17 минут назад
Такую форму приобрести нужно сотню тонн железа перетягать! Это вам не бычки с боклашками опустошать... Молодцы!
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Адвокат Черный
12 минут назад
Совершенно с Вами согласен! Полностью поддерживаю Вашу позицию. Молодцы ребята! Вами гордиться Весь Липецк. Кто думает иначе просто завидуют и дуют пивас на диване...
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Анна
25 минут назад
Смотришь на девушек и оторопь берет: каким образом в их голову вбили, что это красиво???
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Адвокат Черный
13 минут назад
Это ОЧЕНЬ красиво! Завидовать надо уметь. Вам на весы и в фитнес клуб. И всё будет ок!
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Депутат
сегодня, 16:47
Если к вороне прикрепить перья павлина, то она всё равно будет каркать
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Правда
сегодня, 16:46
Вот бы Вашу силу,да в дело.Например снаряды подносить,а девчонкам ранненых вытаскивать ,или переносить с поля боя.Всем здоровья.
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