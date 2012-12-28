Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Конфликт из-за видео обернулся жестоким избиением возле кафе «Тайга»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отключение отопления, подробности ДТП под Краснодаром, и что известно о задержании чиновницы
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью до -3, днем начнет возвращаться тепло
Погода в Липецке
«Знойная иностранка» влюбила в себя жителя Грязей и обокрала его
Происшествия
Один вратарь «Металлурга» женился, второй – уехал в аренду
Спорт
У автовокзала пассажирский автобус притер к бордюру иномарку
Происшествия
«Тот самый Липецк»: город авиаторов
А знаете ли вы
80 лет спустя на месте немецкого концлагеря в Липецкой области обнаружены и перезахоронены останки пятерых узников
Общество
В садоводческом товариществе один домик сгорел, соседний – спасли
Происшествия
Читать все
«Знойная иностранка» влюбила в себя жителя Грязей и обокрала его
Происшествия
Один вратарь «Металлурга» женился, второй – уехал в аренду
Спорт
Перевозившего около 5 килограммов наркотиков туляка заключили под стражу
Происшествия
Мускулистые парни и девушки в бикини из Липецка отличились в Туле
Спорт
В садоводческом товариществе один домик сгорел, соседний – спасли
Происшествия
У автовокзала пассажирский автобус притер к бордюру иномарку
Происшествия
Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
В Липецкой области подтоплены 14 дорог
Общество
В районе Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +20
Общество
Читать все
Общество
81
25 минут назад
2

Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон

В Лебедяни продолжается эпопея с мостками соединяющими Турецкий спуск с набережной у Тяпкиной горы.

Сегодня в лебедянской группе появилось очередное видео паводка на реке Дон в районе Тяпкиной горы. Автор снял как мостки, местами уже погнутые, сдерживают десятки тонн мусора, главным образом ветвей и стволов деревьев.

Реализованный в прошлом году проект, проходит испытание Доном. Турецкий спуск и Тяпкину гору в прошлом году благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда».

От Турецкого спуска до построенной набережной у подножия Тяпкиной горы ведут мостки. В половодье половину площади, где проходят мостки, залило водой поднявшейся реки. Мостки стали искусственной плотиной и не дают уйти тоннам мусорка, которые приносит течение с верховий Дона.

Краеведы еще во время планирования скептически относились к такой конструкции мостков, которые выходят значительной часть в русло реки и предрекали проблемы в паводок. Но глава района Роман Ченцов успокоил общественность. Он написал в соцсетях: «Весенний подъем воды вызвал замусоривание ветками перил прогулочной зоны. Ситуацию держу на личном контроле. Совместными усилиями спасательных служб ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области» и администрации Лебедянского района устраняем ветки и прочую растительность. Скоро вода спадет, наступит хорошая погода, и Турецкий спуск снова будет радовать жителей и гостей Лебедянского района»

Фото: t.me/roman_chentsov


паводок
Тяпкина гора
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зимний рыбак
10 минут назад
Кому придёт в голову после паводка прогуляться по этим покарёженным, расшатанным "мосткам"? Хотите для себя аттракциона с заплывом?
Ответить
Липа
17 минут назад
Подрядчик хоть не успел обонкротиться и будет исправлять все?денежки то уже потрачены отмытые!иль снова из бюджета тратиться?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru