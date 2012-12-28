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Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
Общество
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25 минут назад
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Мостки лебедянской набережной стали искусственной плотиной для тонн мусора, который несет река Дон
В Лебедяни продолжается эпопея с мостками соединяющими Турецкий спуск с набережной у Тяпкиной горы.
Реализованный в прошлом году проект, проходит испытание Доном. Турецкий спуск и Тяпкину гору в прошлом году благоустроили по национальному проекту «Жилье и городская среда».
От Турецкого спуска до построенной набережной у подножия Тяпкиной горы ведут мостки. В половодье половину площади, где проходят мостки, залило водой поднявшейся реки. Мостки стали искусственной плотиной и не дают уйти тоннам мусорка, которые приносит течение с верховий Дона.
Краеведы еще во время планирования скептически относились к такой конструкции мостков, которые выходят значительной часть в русло реки и предрекали проблемы в паводок. Но глава района Роман Ченцов успокоил общественность. Он написал в соцсетях: «Весенний подъем воды вызвал замусоривание ветками перил прогулочной зоны. Ситуацию держу на личном контроле. Совместными усилиями спасательных служб ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области» и администрации Лебедянского района устраняем ветки и прочую растительность. Скоро вода спадет, наступит хорошая погода, и Турецкий спуск снова будет радовать жителей и гостей Лебедянского района»
Фото: t.me/roman_chentsov
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