Липчане начали расплачиваться за проезд продуктами

В качестве платы за проезд в маршрутке №352 женщина сегодня отдала водителю пакет с мандаринами

Это можно было бы назвать построждественской историй, если бы ее суть не была грустной. Сегодня в восьмом часу вечера, на Соколе, на остановке «Ул. Баумана» в автобус маршрута №352 вошла женщина, положила на водительскую полку с мелочью пакет мандаринов, быстро прошла в заднюю часть автобуса, где и притаилась. Напрасно водитель, держа в руке пакет с оранжевыми фруктами, символом нового года, взывал на весь салон к женщине, чтобы она вернулась, оплатила проезд и забрала обратно мандарины. Женщина стыдливо спряталась на задних рядах. Возможно, после похода в магазин у нее не осталось денег, и она решила расплатиться тем, чем могла – частью покупок.

В итоге, не дождавшись, водитель поехал, а пассажиры на передних сиденьях, наблюдавшие за ситуацией и понявшие, что к чему, стали его подбадривать. Он же, надо отметить, не оказался привычным хамом, а отнесся к ситуации больше тоже с юмором.

- Скажи спасибо, вообще не бесплатно проскочила и едет. Вот, мандаринчиков теперь покушаете. Их же больше чем на 22 рубля,- успокаивал водителя мужчина пенсионного возраста.

И впрямь, мандаринов в пакете, которым расплатилась липчанка, было с кило.

- Ну, а что, сегодня в новостях передали, что последний триллион из резервного фонда страны забрали. Дальше будет только веселей. А то и хлебом скоро с тобой будем расплачиваться! – это уже мужчина средних лет сострил.

- Тогда уж, чур, с салом! – попросил водитель.