Общество

вчера, 19:59

Липчане начали расплачиваться за проезд продуктами

44 12390
#проезд #бедность #нищета #резервный фонд
6
Липчане начали расплачиваться за проезд продуктами

В качестве платы за проезд в маршрутке №352 женщина сегодня отдала водителю пакет с мандаринами

Это можно было бы назвать построждественской историй, если бы ее суть не была грустной. Сегодня в восьмом часу вечера, на Соколе, на остановке «Ул. Баумана» в автобус маршрута №352 вошла женщина, положила на водительскую полку с мелочью пакет мандаринов, быстро прошла в заднюю часть автобуса, где и притаилась. Напрасно водитель, держа в руке пакет с оранжевыми фруктами, символом нового года, взывал на весь салон к женщине, чтобы она вернулась, оплатила проезд и забрала обратно мандарины. Женщина стыдливо спряталась на задних рядах. Возможно, после похода в магазин у нее не осталось денег, и она решила расплатиться тем, чем могла – частью покупок.

В итоге, не дождавшись, водитель поехал, а пассажиры на передних сиденьях, наблюдавшие за ситуацией и понявшие, что к чему, стали его подбадривать. Он же, надо отметить, не оказался привычным хамом, а отнесся к ситуации больше тоже с юмором.

- Скажи спасибо, вообще не бесплатно проскочила и едет. Вот, мандаринчиков теперь покушаете. Их же больше чем на 22 рубля,- успокаивал водителя мужчина пенсионного возраста.

И впрямь, мандаринов в пакете, которым расплатилась липчанка, было с кило.

- Ну, а что, сегодня в новостях передали, что последний триллион из резервного фонда страны забрали. Дальше будет только веселей. А то и хлебом скоро с тобой будем расплачиваться! – это уже мужчина средних лет сострил.

- Тогда уж, чур, с салом! – попросил водитель.

 

 

44 12390
#проезд #бедность #нищета #резервный фонд
6

Комментарии (44)

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Липчанин

7 минут назад
Все кругом нищают, работы нормальной и зарплаты нет, пенсии смешные, жируют только чиновники, а простой народ весь в ипотеках и кредитах... Власти на все наплевать......
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Так вам и надо

33 минуты назад
Вы же боитесь работу потерять-на ней ведь повелевают голосовать за пукина!вы же уверены,что живем хорошо и даже есть что пожрать,где жить и во что одеваться?Ну так получите!!!Это только НАЧАЛО...Вас же все устраивает,так зачем выходить на протесты?Пусть кто-то и не в нашем районе выходит.А после 18 марта фюрер будет занят тем,что еще придумать,что бы остаться еще на 18 лет или выставить преемника,как вы живете ему ПОХ и ДО!!!Поддержите вождя.
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Судья Линч

сегодня, 05:59
Подходит, подходит наше время народовластное.
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САТАНА

сегодня, 01:14
Я про резервный фонд услышал....купюры по 200руб...... скоро на тысячу только 2буханки хлеба возьмёшь.... страшновато....
ответить

Дмитрий Дановский

сегодня, 01:08
Люди хорэ отслюнявливать налоги в чужой карман.Работай на СЕБЯ!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
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злой обыватель

сегодня, 01:03
Последний триллион вытянули из Резервного фонда. Разворуют быстро. Ванговать не надо, ждёмс задержки пенсий как в 90-х. Думаю, к концу года.
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Было бы смешно, если бы не было так грустно

сегодня, 00:42
Да, довела Единая Россия людей до бедности, смотрите 18 марта не лоханитесь, а то будете платить мандаринами найденными на помойке, так как нормальных купить не сможете.
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Нонка

сегодня, 00:26
а я если чоу натурой расплачусь. минетик, попочка.
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Нестор Махно

сегодня, 00:20
Бейте гнид плешаковских. Мусоров давите в первую очередь как вшей. Мрази довели страну до ручки. Всю обладминистрацию согнать в сарай и поджечь уродов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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чебурнет

сегодня, 00:11
короче , несите в следующий ...нормальные продукты !
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