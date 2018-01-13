Происшествия
сегодня, 16:13
В Липецке сгорели «Mazda» и «Лада Гранта»
Сегодня в 13:39 на улице Хорошавина,13 в Липецке загорелись автомобили «Mazda» и «Лада Гранта».
Несмотря на усилия пожарных, автомобиль «Mazda» выгорел дотла, на «Ладе» - обгорела краска и повреждены пластиковые детали кузова.
По словам очевидцев пожара, «Mazda» была давно брошена во дворе.
Несмотря на усилия пожарных, автомобиль «Mazda» выгорел дотла, на «Ладе» - обгорела краска и повреждены пластиковые детали кузова.
По словам очевидцев пожара, «Mazda» была давно брошена во дворе.
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