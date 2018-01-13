В Липецке сгорели «Mazda» и «Лада Гранта»

Сегодня в 13:39 на улице Хорошавина,13 в Липецке загорелись автомобили «Mazda» и «Лада Гранта».Несмотря на усилия пожарных, автомобиль «Mazda» выгорел дотла, на «Ладе» - обгорела краска и повреждены пластиковые детали кузова.По словам очевидцев пожара, «Mazda» была давно брошена во дворе.