Происшествия

сегодня, 16:13

В Липецке сгорели «Mazda» и «Лада Гранта»

12 3011
#пожар
В Липецке сгорели «Mazda» и «Лада Гранта»
Сегодня в 13:39 на улице Хорошавина,13 в Липецке загорелись автомобили «Mazda» и «Лада Гранта».

Несмотря на усилия пожарных, автомобиль «Mazda» выгорел дотла, на «Ладе» - обгорела краска и повреждены пластиковые детали кузова.



По словам очевидцев пожара, «Mazda» была давно брошена во дворе.
12 3011
#пожар

Комментарии (12)

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подумаешь Мазда

53 минуты назад
а у нас перед подъездом на кривенкова давно стоит мерс S500 с кожаным салоном..наверно тоже брошенка..
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куяндекс

56 минут назад
эту мазду со спущенными шинами можно увидеть на панораме яндекс-карт, стоит на помойке yandex.ru/maps/9/lipetsk/?ll=39.516978%2C52.583980&z=17&l=stv%2Csta&panorama%5Bpoint%5D=39.512285%2C52.583693&panorama%5Bdirection%5D=328.262735%2C-4.256998&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C61.721492
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здесь

сегодня, 19:29
злой умысел я вижу
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Раз в год

сегодня, 18:28
И палка стреляет)
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Ы

сегодня, 18:11
Поджоги по всему городу
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Хур

сегодня, 18:05
Все правильно сделано.
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Город

сегодня, 17:45
Зима засушливая,поэтому горят каждую неделю
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BLOOD_JO

сегодня, 17:26
Липецк, Думаешь она на нейтралке стоит, откатить)
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Вован^

сегодня, 17:20
Запретить устраивать долговремегнные стоянки во дворах сразу дышать легче будет .не ездиш постоянно нечего дворы мусором заваливать
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Palmir

сегодня, 17:19
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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