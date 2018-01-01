Житель Липецкой области пытался снять скальп с бывшей жены

Также садист во время избиения бывшей жены пытался ее изнасиловать и выбросить с балкона.

Об очередной сцене домашнего насилия сообщил на своей страничке депутат Липецкого облсовета Андрей Трофименков. Двумя неделями ранее именно к Андрею Трофименкову обратились за помощью после убийства 28-летней жительницы того же района Анастасии Овсянниковой.Как сообщает Андрей Трофименков на своей странице в соцсетях, жертва домашнего насилия о которой речь идет сейчас - в больнице."Несмотря на заявление в полицию, которое она передала 24 часа назад, бывший муж не задержан. Он продолжает звонить ей и ее матери, писать сообщения в социальных сетях! Как и в случае с Настей говорят о «контактах подозреваемого в правоохранительных органах»После избиения он ножом отрезал ей часть волос с кожей на голове!Ранее местная полиция отказывала пострадавшей в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего мужа.В итоге она вынуждена обратиться к депутату за поддержкой - скоро возвращаться домой. А тот, кто бил - на свободе!У меня вопрос к работникам полиции города Лебедянь - сколько похожих случаев должно произойти для принятия комплексных мер и быстрой реакции на заявления пострадавших???Беру на контроль данное обращение! Требую оперативных действий по задержанию подозреваемого!".Андрей Трофименко опубликовал фото пострадавшей и автомобиля ее мужа-садиста с надписью на заднем стекле: "Для нас нет закона, мы с 48-го региона" и само обращение девушки, в котором она рассказала депутату как бывший муж избивал ее.«Я с Гостевым Алексеем Ивановичем разведена, не живем с конца мая, у нас есть общий сын, но все этой время он меня преследует, угрожает мне и моей семье. Но вчера было – ужас! Я так испугалась за себя и за сына! В 23.30 он начал стучать в дверь. Я ему не открыла, тогда он выбил дверь с ноги, сломав ручку», написала женщина в сообщении депутату.

Затем, бывший муж, ударил ее ногой в живот.

«Я упала. Потом он меня потащил в комнату, где находился сын. Он проснулся и плакал. Я начала качать сына, и тогда Алексей вытащил нож из кармана и начал резать мне волосы, задел кожу, вырвав кусок, потекла кровь. Я просила его уйти. Он начал бить меня головой об стену. Стукнул пару раз, следы на стене от крови остались. Я начала вырываться, он потащил меня на балкон. Живу я на 4 этаже, он хотел выбросить меня. Я вырвалась и побежала на кухню, спев скинуть бабушке (видимо СМС, прим. ред.). Он выхватил телефон и разбил его о стену. Потом он разделся и попытался меня изнасиловать, при этом сильно бил меня по голове. Тогда постучалась моя бабушка, он испугался и начал одеваться. Я начала сильно кричать, мы с бабушкой выломали дверь, я выбежала в подъезд, и он убежал. Сейчас я нахожусь в больнице Данкова с сотрясением и множеством синяков"