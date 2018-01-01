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Житель Липецкой области пытался снять скальп с бывшей жены

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#избиение #семейное насилие
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Житель Липецкой области пытался снять скальп с бывшей жены

Также садист во время избиения бывшей жены пытался ее изнасиловать и выбросить с балкона.

Об очередной сцене домашнего насилия сообщил на своей страничке депутат Липецкого облсовета Андрей Трофименков. Двумя неделями ранее именно к Андрею Трофименкову обратились за помощью после  убийства 28-летней жительницы того же района Анастасии Овсянниковой.

Как сообщает Андрей Трофименков на своей странице в соцсетях, жертва домашнего насилия о которой речь идет сейчас -   в больнице. 

"Несмотря на заявление в полицию, которое она передала 24 часа назад, бывший муж не задержан. Он продолжает звонить ей и ее матери, писать сообщения в социальных сетях! Как и в случае с Настей говорят о «контактах подозреваемого в правоохранительных органах»

После избиения он ножом отрезал ей часть волос с кожей на голове! 

Ранее местная полиция отказывала пострадавшей в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего мужа. 

В итоге она вынуждена обратиться к депутату за поддержкой - скоро возвращаться домой. А тот, кто бил - на свободе! 

У меня вопрос к работникам полиции города Лебедянь - сколько похожих случаев должно произойти для принятия комплексных мер и быстрой реакции на заявления пострадавших??? 

Беру на контроль данное обращение! Требую оперативных действий по задержанию подозреваемого!".

Андрей Трофименко опубликовал фото пострадавшей и автомобиля ее мужа-садиста с надписью на заднем стекле: "Для нас нет закона, мы с 48-го региона" и само обращение девушки, в котором она рассказала депутату как бывший муж избивал ее.

«Я с Гостевым Алексеем Ивановичем разведена, не живем с конца мая, у нас есть общий сын, но все этой время он меня преследует, угрожает мне и моей семье. Но вчера было – ужас! Я так испугалась за себя и за сына! В 23.30 он начал стучать в дверь. Я ему не открыла, тогда он выбил дверь с ноги, сломав ручку», написала женщина в сообщении депутату.

Затем, бывший муж, ударил ее ногой в живот.

«Я упала. Потом он меня потащил в комнату, где находился сын. Он проснулся и плакал. Я начала качать сына, и тогда Алексей  вытащил нож из кармана и начал резать мне волосы, задел кожу, вырвав кусок, потекла кровь. Я просила его уйти. Он начал бить меня головой об стену. Стукнул пару раз, следы на стене от крови остались. Я начала вырываться, он потащил меня на балкон. Живу я на 4 этаже, он хотел выбросить меня. Я вырвалась и побежала на кухню, спев скинуть бабушке (видимо СМС, прим. ред.). Он выхватил телефон и разбил его о стену. Потом он разделся и попытался меня изнасиловать, при этом сильно бил меня по голове. Тогда постучалась моя бабушка, он испугался и начал одеваться. Я начала сильно кричать, мы с бабушкой выломали дверь, я выбежала в подъезд, и он убежал. Сейчас я нахожусь в больнице Данкова с сотрясением и множеством синяков"



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#избиение #семейное насилие
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Комментарии (140)

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Нюра

4 минуты назад
скинула смс)))), больная фантазия. С чего вы решили что у неё смартфон? С чего решили что бабушка понимает в смартфонах(почему бы и нет кстати)?
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1 января

10 минут назад
скинула смс)))), почему вы решили, что она все время в руках держала телефон. Где об этом сказано? Фантазия? Он мог быть где угодно, и в то, время, когда она убежала на кухню, то взяла телефон, сбросила смску. Можно в одно-два слова: помоги. муж. Если бывший ее преследует, то бабушка поняла в чем дело. Дверь на кухню может закрываться, муж мог замешкаться. Но вот увидев в руках жены телефон - разбил. Как-то уж слишком вы все утрируете.
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в суде все закончится

23 минуты назад
мировой. это садо-мазо.
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скинула смс))))

23 минуты назад
получается в время избиения и попытки скинуть ее с балкона Лара держала в руке смартфон. и во время бега с балкона на кухню - руки и ноги сильно тряслись - за 2 секунды скинула что-то бабушке, которая фурычит в смартфонах и может читать смс.Это что-то нереальное....
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5

26 минут назад
К каждому садисту и бывшим женам сотрудника полиции не поставишь. Здесь дело в воспитании . что заложили родители,то и получили. Девочке скорейшего выздоровления и забыть этот кошмар!
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Не равнодушная

26 минут назад
Менты это твари, дармоеды и лодыри, ничего не хотят делать, самой приходилось обращаться, знаю не по наслышке
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куда постучалась ее бабушка

27 минут назад
когда дверь была выбита))) что-то тут мутно. Может дети практикуют садо-мазо?
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просто

29 минут назад
хотел поипаться. а она ему дверь не открыла. разозлила. вот наказал ее Гостев -зверушечка. Делов то.
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доброжелатель

34 минуты назад
читать кто нибудь здесь умеет ?она сама пишет что он выбил дверь ногой следовательно он парень не слабый но походу ее бабка посильней его будет если он убежал как только пришла бабка ее....причем они она с бабкой тоже выбила какую то дверь и это не смотря на то что он ее так бил наверное они с бабкой его догнали и походу отхерачили
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Пиночет

42 минуты назад
Очень НЕОБЫЧНОЕ послание ! Ваш посыл меня порадовал - заходите ещё , как - нибудь - буду всегда рад приветствовать Вас , Валентина !
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