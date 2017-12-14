Происшествия

17 минут назад

В Лебедяни мужчина забил насмерть сожительницу

114
#убийство
В Лебедяни мужчина забил насмерть сожительницу

Женщина провела в коме шесть дней. 

Сегодня утром в реанимационном отделении Лебедянской районной больницы умерла от побоев сожителя 30-летняя женщина.

Как сообщили GOROD48 в больнице, избитая женщина была доставлена к ним еще в субботу, 9 декабря. Она провела в коме шесть дней и, не приходя в сознание, скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

По данным прокуратуры Лебедянского района, подозреваемый в избиении женщины мужчина задержан. Ему вменили совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"). Впрочем, после того, как избитая скончалась, его деяния переквалифицируют на часть четвертую этой же статьи, по которой ему грозит наказание на срок до пятнадцати лет лишения свободы.

фото: vkpress.ru


 
114
#убийство

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