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Световую композицию у драмтеатра липчане назвали «Шар исполнения желаний»

9 678
#арт-объект #композиция
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Световую композицию у драмтеатра липчане назвали «Шар исполнения желаний»

В течение двух недель липчане выбирали название новогоднего арт-объекта

Большинство участников опроса (80 %) считают, что световую инсталляцию у театра драмы им. Л.Н. Толстого нужно назвать «Шар исполнения желаний». Нашлись свои приверженцы и у предложенного названия «Путь в искусство». Кроме того, горожане изобрели немало других вариантов. В числе 25 самых креативных названий «шаг к желанию», «купол чудес», «круговорот счастливых дней», «синий бархат», «хрустальный мир» и другие. Один из пользователей даже решил дать арт-объекту имя «Вениамин».

Как известно, конструкция представляет собой шар диаметром 5 метров с синим бантом и надписью «С Новым годом, Липецк». Она выполнена с применением новейших энергосберегающих технологий, и совершенно безопасна для горожан, которые захотят сделать фото на память.

9 678
#арт-объект #композиция
2

Комментарии (9)

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да уж

11 минут назад
Калдырь, ты сначала мозг себе загадай,чтобы жениться правильно,а потом можешь, уже ничего не загадывая и не напрягаясь,получить диплом хоть из антарктиды вместе с любой должностью.
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Калдырь

19 минут назад
Ходил под этим шаром целые сутки, но на должность на пл Сборной в администрации области меня так и не назначили. Назначили какого-то зятя председателя областного совета. Наверное он больше меня ходил через шар.
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Народный контроль

23 минуты назад
Говорят, что где-то еще лампочку Ильича зажгли!
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сталкер

49 минут назад
Слава Монолиту ) ))
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липчанин 1

59 минут назад
Это тот шар за которые отдали 750 тыс.руб.! Скольким людям могли исполнить желание! Бараны какие-то, а не руководители!
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Гость

сегодня, 16:04
А это что единственная инсталляция в таком большом и продвинутом городе???
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вопрос

сегодня, 16:01
чьих желаний?
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однако

сегодня, 15:02
поле чудес .... в стране дураков... Алиса, те меня опять обманыааешь? Что ты, Базилио, что ты...
ответить

Просто мимо проходил

сегодня, 14:13
В свете есть иное диво: Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор. Кто-то, кажется, застрял в средневековье!
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