Световую композицию у драмтеатра липчане назвали «Шар исполнения желаний»

В течение двух недель липчане выбирали название новогоднего арт-объекта

Большинство участников опроса (80 %) считают, что световую инсталляцию у театра драмы им. Л.Н. Толстого нужно назвать «Шар исполнения желаний». Нашлись свои приверженцы и у предложенного названия «Путь в искусство». Кроме того, горожане изобрели немало других вариантов. В числе 25 самых креативных названий «шаг к желанию», «купол чудес», «круговорот счастливых дней», «синий бархат», «хрустальный мир» и другие. Один из пользователей даже решил дать арт-объекту имя «Вениамин».

Как известно, конструкция представляет собой шар диаметром 5 метров с синим бантом и надписью «С Новым годом, Липецк». Она выполнена с применением новейших энергосберегающих технологий, и совершенно безопасна для горожан, которые захотят сделать фото на память.