Происшествия
31-летний липчанин украл телефон из раздевалки и подарил его своей девушке
Чехол и сим-карту он выкинул.
«По данным следствия, 31-летний подозреваемый украл с лавочки в раздевалке сотовый телефон. Чтобы не попасть под подозрение, он незаметно покинул помещение и спустя некоторое время вернулся в здание с другой группой коллег», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
После этого мужчина выбросил чехол и сим-карту, а сам телефон подарил своей девушке.
Сейчас телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», а подозреваему уже выбрана мера пресечения на время следствия – запрет определенных действий.
