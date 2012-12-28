31-летний липчанин украл телефон из раздевалки и подарил его своей девушке

Чехол и сим-карту он выкинул.

В Липецке раскрыта совершенная ещё в ноябре прошлого года в раздевалке организации кража телефона за 35 тысяч рублей.«По данным следствия, 31-летний подозреваемый украл с лавочки в раздевалке сотовый телефон. Чтобы не попасть под подозрение, он незаметно покинул помещение и спустя некоторое время вернулся в здание с другой группой коллег», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.После этого мужчина выбросил чехол и сим-карту, а сам телефон подарил своей девушке.Сейчас телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», а подозреваему уже выбрана мера пресечения на время следствия – запрет определенных действий.