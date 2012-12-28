Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Конфиденциальность гарантируется.
«Следственное управление обращается к гражданам с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о личности данного мужчины в следственные органы по телефону +7 961-600-41-41. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в распространенном Следкомом обращении.
