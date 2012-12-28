Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления

Конфиденциальность гарантируется.

В производстве регионального следственного управления СК России находится уголовное дело по факту совершения особо тяжкого преступления. В рамках расследования изъята видеозапись с камеры домофона с изображением мужчины, который может быть свидетелем преступления. На записи видно, что 8 июля 2022 года он вошел в подъезд в 10:48 и вышел в 15:58.«Следственное управление обращается к гражданам с просьбой сообщить любую имеющуюся информацию о личности данного мужчины в следственные органы по телефону +7 961-600-41-41. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в распространенном Следкомом обращении.