Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы

Деньги ушли мошенникам.

43-летняя липчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По данным пресс-службы областного управления МВД, женщине в мессенджере прислали ссылку, и когда она по ней перешла, на нее заключили договор потребительского займа на 60 000 рублей, и примерно половину этой суммы мошенники перевели на другой счет.37-летняя ельчанка также перешла по ссылке из мессенджера, после чего на неё офрмили займ в 49 999 рублей, из них 39 000 перевели на чужой счет.А в Добринке в полицию обратился 46-летний мужчина: «сотрудник биржи» убедил его включить трансляцию экрана смартфона, поcле чего с его счёта пропали 48 000 рублей.Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».