На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
Липчанин отсудил за пальто его двойную цену
Общество
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Происшествия
57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе
Происшествия
Съехавший в кювет «УАЗ Патриот» доставали спасатели
Происшествия
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
Происшествия
Происшествия
856
сегодня, 11:50
5

Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы

Деньги ушли мошенникам.

43-летняя липчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По данным пресс-службы областного управления МВД, женщине в мессенджере прислали ссылку, и когда она по ней перешла, на нее заключили договор потребительского займа на 60 000 рублей, и примерно половину этой суммы мошенники перевели на другой счет.

37-летняя ельчанка также перешла по ссылке из мессенджера, после чего на неё офрмили займ в 49 999 рублей, из них 39 000 перевели на чужой счет.

А в Добринке в полицию обратился 46-летний мужчина: «сотрудник биржи» убедил его включить трансляцию экрана смартфона, поcле чего с его счёта пропали 48 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
2
0
6

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Антонина
6 минут назад
Сейчас, практически все привязаны к Мах
Ответить
Игорь Михайлович
7 минут назад
Всем кто немного не дружит с головой нужно перейти на кнопочные телефоны без интернета и оформить отказ от кредитов. И жизнь заиграет другими красками, и солнышко заиграет ярче, и улыбаться будем не телефонам ,а людям.
Ответить
гость
29 минут назад
как такое возможно, бред полный. всегда считал, что человек не самозапрет должен устанавливать, а тот кому эти займы нужны, должен один раз сходить с паспортом лично и установить себе разрешение. страдают люди далекие от этого.
Ответить
Анна
42 минуты назад
Мессенджер был Максимкой? ))
Ответить
Если
16 минут назад
Не уточняется, значит он.
Ответить
