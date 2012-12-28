«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
сегодня, 11:50
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Деньги ушли мошенникам.
37-летняя ельчанка также перешла по ссылке из мессенджера, после чего на неё офрмили займ в 49 999 рублей, из них 39 000 перевели на чужой счет.
А в Добринке в полицию обратился 46-летний мужчина: «сотрудник биржи» убедил его включить трансляцию экрана смартфона, поcле чего с его счёта пропали 48 000 рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
