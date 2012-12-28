Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Происшествия
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Мать школьницы обложила матом учителя: её оштрафовали на 3000 рублей
Происшествия
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Происшествия
31-летний липчанин украл телефон из раздевалки и подарил его своей девушке
Происшествия
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Происшествия
Липчанин отсудил за пальто его двойную цену
Общество
Читать все
В январе заметно выросли цены на овощи, правовые услуги, взносы на капремонт
Экономика
Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей
Общество
«ГАЗель» с пассажирами застряла на сельской дороге: людей вызволяли спасатели
Общество
В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы
Общество
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
Фиктивная прописка иностранца обернулась судимостью и штрафом
Происшествия
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Происшествия
Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы
Общество
Читать все
Общество
470
сегодня, 20:26
1

Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы

Сегодня, 20 февраля, GOROD48 узнал как продвигается проект путепровода между Опытной станцией и улицей Гагарина, под тяжестью снега рухнула еще одна крыша, и в Липецке сожгут пять чучел Зимы.

Очертания автомобильного моста, который должен соединить Опытную станцию с улицей Гагарина, прорисовываются. Он пройдет над железнодорожные путями. Длина самого моста 380 метров, а общая его протяженность с подъездными путями составит почти два километра.

Путепровод уже давно нужен жителям активно развивающейся Опытной станции. Однако о дате его постройки речь даже не идет. На сегодня городской департамент градостроительства и архитектуры получил проект планировки территории — это, можно сказать, первый шаг на пути к строительству моста. Теперь надо разработать проектно-сметную документацию самого моста, и только после этого начинать строительство (на которое еще надо найти деньги).

Комментаторы GOROD48 хотя и обрадовались новости, но к реализации затеи отнеслись скептически.

«Написано очень много, на первый взгляд все правильно, но как будет в действительности? Затраты предстоят большие, не получится как с трамвайными путями? И что будет с прудами?» — спросила Бабушка.

«Второй выезд из поселка Опытной станции, конечно, нужен Только закончится это как обычно отсутствием финансирования», — переживате Виктор.

«Так и останется Нью-Васюками на бумаге, как воздушное метро и третий мост Кольцевая-9 мая», — добавил (I).

«Не верю, обещают давно. Строить лет 10 будут», — предположила Оля.

Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась под тяжестью снега и льда на улице Новой в селе Гагарино Лев-Толстовского района. Как рассказали в сельсовете Гагарино, в четырех из восьми квартир дома никто не проживал. Пятеро жильцов других квартир переехали к родственникам. Прокуратура начала проверку.

Добавим, что это не первый случай обрушения крыши из-за снега в регионе. Пять дней назад подобное случилось в селах Круглое и Котовка того же Лев-Толстовского района. А накауне рухнула крыша сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском округе. Основная версия ЧП — критическое скопление снега на кровле.

В Липецке крыши пока крепкие, а дома внутри порой ужасают. Например, в доме № 1 по улице Парковой  как в аду.

Уже завтра в Липецке начнутся масленичные гуляния, хотя самое интересное припасено на воскресенье. В пяти городских парках сожгут чучела Зимы. Сильные и ловкие могут получить в качестве призов умную колонку, различные сертификаты и конечно же блины. С программой праздника можно познакомиться здесь.

Хотя в выходные мы будем торжественно провожать Зиму, она уходить не торопится. Сегодня ночью в Липецке столбики термометров могут опуститься до -12 градусов, а завтра днем —  от -3 до -5.

Если кто-то считает, что Липецк плохо чистят от снега, сообщаем, что этим занимаются 93 единицы техники и 125 дворников.
вечЁрка
мост
снег
масленица
0
1
0
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не пойму
59 минут назад
уже почти сутки идет Жёлтый уровень?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить