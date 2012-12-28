Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы

Сегодня, 20 февраля, GOROD48 узнал как продвигается проект путепровода между Опытной станцией и улицей Гагарина, под тяжестью снега рухнула еще одна крыша, и в Липецке сожгут пять чучел Зимы.