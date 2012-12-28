Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Общество
470
сегодня, 20:26
1
Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы
Сегодня, 20 февраля, GOROD48 узнал как продвигается проект путепровода между Опытной станцией и улицей Гагарина, под тяжестью снега рухнула еще одна крыша, и в Липецке сожгут пять чучел Зимы.
Путепровод уже давно нужен жителям активно развивающейся Опытной станции. Однако о дате его постройки речь даже не идет. На сегодня городской департамент градостроительства и архитектуры получил проект планировки территории — это, можно сказать, первый шаг на пути к строительству моста. Теперь надо разработать проектно-сметную документацию самого моста, и только после этого начинать строительство (на которое еще надо найти деньги).
Комментаторы GOROD48 хотя и обрадовались новости, но к реализации затеи отнеслись скептически.
«Написано очень много, на первый взгляд все правильно, но как будет в действительности? Затраты предстоят большие, не получится как с трамвайными путями? И что будет с прудами?» — спросила Бабушка.
«Второй выезд из поселка Опытной станции, конечно, нужен Только закончится это как обычно отсутствием финансирования», — переживате Виктор.
«Так и останется Нью-Васюками на бумаге, как воздушное метро и третий мост Кольцевая-9 мая», — добавил (I).
«Не верю, обещают давно. Строить лет 10 будут», — предположила Оля.
Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась под тяжестью снега и льда на улице Новой в селе Гагарино Лев-Толстовского района. Как рассказали в сельсовете Гагарино, в четырех из восьми квартир дома никто не проживал. Пятеро жильцов других квартир переехали к родственникам. Прокуратура начала проверку.
Добавим, что это не первый случай обрушения крыши из-за снега в регионе. Пять дней назад подобное случилось в селах Круглое и Котовка того же Лев-Толстовского района. А накауне рухнула крыша сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском округе. Основная версия ЧП — критическое скопление снега на кровле.
В Липецке крыши пока крепкие, а дома внутри порой ужасают. Например, в доме № 1 по улице Парковой как в аду.
Уже завтра в Липецке начнутся масленичные гуляния, хотя самое интересное припасено на воскресенье. В пяти городских парках сожгут чучела Зимы. Сильные и ловкие могут получить в качестве призов умную колонку, различные сертификаты и конечно же блины. С программой праздника можно познакомиться здесь.
Хотя в выходные мы будем торжественно провожать Зиму, она уходить не торопится. Сегодня ночью в Липецке столбики термометров могут опуститься до -12 градусов, а завтра днем — от -3 до -5.
Если кто-то считает, что Липецк плохо чистят от снега, сообщаем, что этим занимаются 93 единицы техники и 125 дворников.
0
1
0
0
3
Комментарии (1)