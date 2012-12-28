Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Мать школьницы обложила матом учителя: её оштрафовали на 3000 рублей
Ученице сделали замечание за телефон, после чего её мать начала разборки с педагогом.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в отношении матери возбудили дело об административном правонарушении по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», в результате обидевшая учителя женщина оштрафована на 3000 рублей.
