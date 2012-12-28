Мать школьницы обложила матом учителя: её оштрафовали на 3000 рублей

Ученице сделали замечание за телефон, после чего её мать начала разборки с педагогом.

Прокуратура Лев-Толстовского района провела проверку по жалобе школьного учителя об унижении ее чести и достоинства. Во время урока педагог сделала замечание ученице, которая пользовалась мобильным телефоном. За это мать девочки оскорбила учителя нецензурными грубыми словами — сначала по телефону, а потом и при личной встрече в школе.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в отношении матери возбудили дело об административном правонарушении по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», в результате обидевшая учителя женщина оштрафована на 3000 рублей.