На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
Липецкая вечЁрка: обрушение крыши на автозаводе, вытащенный из полыньи и река на Неделина
Общество
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Липчанин отсудил за пальто его двойную цену
Общество
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Происшествия
Мать школьницы обложила матом учителя: её оштрафовали на 3000 рублей
Происшествия
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
В мэрии Липецка говорят о 93 единицах техники, убиравших город после снегопада
Общество
Фермера посадили на два года за мошенничество с грантом почти на пять миллионов рублей
Происшествия
Общая кухня горела в общежитии на Соколе
Происшествия
Съехавший в кювет «УАЗ Патриот» доставали спасатели
Происшествия
Происшествия
54 минуты назад
Мать школьницы обложила матом учителя: её оштрафовали на 3000 рублей

Ученице сделали замечание за телефон, после чего её мать начала разборки с педагогом.

Прокуратура Лев-Толстовского района провела проверку по жалобе школьного учителя об унижении ее чести и достоинства. Во время урока педагог сделала замечание ученице, которая пользовалась мобильным телефоном. За это мать девочки оскорбила учителя нецензурными грубыми словами — сначала по телефону, а потом и при личной встрече в школе.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в отношении матери возбудили дело об административном правонарушении по части первой статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», в результате обидевшая учителя женщина оштрафована на 3000 рублей.
Комментарии (9)

Липчанка
17 минут назад
Мало штрафа, надо 30 тысяч, тогда научится правильным словам.
Увы
25 минут назад
Не только родители, но и некоторые бабушки.
Бабушка
34 минуты назад
У меня был случай с внуком второклассником, когда пожалела, что не ругаюсь матом!
Увы
35 минут назад
Родители такие сейчас. Хамят, учителей ни во что не ставят, им все и всё должны. Их самих никто не воспитал и их дети точно такие же.
1
40 минут назад
Что за родители такие. Брать ответственность и отвечать за своих детей - это по-взрослому.
Правда
45 минут назад
Запретите телефоны в школах.
Пешеход
18 минут назад
Лучше бы ногти и кольца в носу запретили
Декча
46 минут назад
Маловато, хотя бы ТЫЩ ... 30 по первой хватило.
48
46 минут назад
а что так мало?!
