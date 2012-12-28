Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке

ООО «РАМО» требует погашения 51,6 тысяч рублей долга за не оказанную услугу?



Жительница села Терновое Липецкого района Юлия Маркелова повезла ребенка в Москву на медицинскую консультацию, а когда вернулась, то обнаружила, что осталась без холодной воды. Камера уличного наблюдения записала, как 13 февраля в ее водопроводном колодце возились сотрудники гарантирующего поставщика, компании «РАМО». Из колодца они вытащили кусок водопроводной трубы, находящейся в собственности Маркеловой. С того дня в ее доме нет воды.Юлия считает, что таким образом ООО «РАМО» показательно наказала ее за нежелание оплатить счет, выставленный сразу за несколько лет. По словам Маркеловой, договор с компанией у нее начался 1 мая 2025 года. С тех пор она исправно оплачивает счета. Но 24 декабря она вдруг получила уведомление от «РАМО» о введении ограничения на подачу воды из-за долга в размере 51 686 рублей 86 копеек.Из рассказа Юлии Маркеловой следует, что жители четырех первых улиц поселка Новая Дубрава (так называется новая застройка села Тернового) — Солнечной, Отрадной, Луговой и Загородной — еще в 2017 году скинулись по 75 тысяч рублей НП «Наш дом», чтобы восстановить полуразрушенную водонапорную башню и скважину. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель Владимир Саблин.— С июля 2017 года представители Саблина начали рассылать жителям коттеджного поселка требования о необходимости заключить с ним договор на водоснабжение. При этом на общем собрании представители Саблина и НП «Наш дом» не смогли предъявить документы, подтверждающие право индивидуального предпринимателя оказывать услуги по снабжению водой с использованием системы водоснабжения, построенной за счет жителей поселка, — рассказывает женщина предысторию конфликта с Владимиром Саблиным.Стоит заметить, что Саблин получил статус гарантирующего поставщика от областного управления ЖКХ 1 декабря 2017 года всего лишь для четырех улиц села Терновое: Янтарной и 2-ой Янтарной, Медовой и 2-ой Медовой. И лишь в июне 2024-го администрация Липецкого муниципального района наделила Саблина этим статусом в случае улиц Солнечной, Отрадной, Луговой и Загородной. Водоснабжением этих улиц с 2021 года занимался Липецкий районный водоканал.В декабре 2023 года Владимир Саблин учредил ООО «РАМО». Постановлением администрации Липецкого муниципального округа от 30 апреля 2025 года «PAMO» стало поставщиком воды для всего села Терновое. Тариф для этой территории, в том числе улицы Загородной, где живет семья Маркеловых, организация получила 1 июля 2025 года. Ранее, 1 мая, Юлия Маркелова официально стала клиентом компании, оплатив по начислениям за май-ноябрь 5 100 рублей 03 копейки. А в декабре ей предложили заплатить 51 686 рублей 86 копеек долга индивидуальному предпринимателю Владимиру Саблину и его ООО «РАМО», накопившегося с декабря 2017 года по декабрь 2023-го.— Я считаю действия Саблина абсолютно незаконными. Никакой задолженности за период до 1 мая 2025 года у меня нет. На сайте ООО «РАМО» размещено соглашение о замене стороны по договору водоснабжения (публичная оферта) от 1 мая 2025 года, подписанное ИП Саблин В.А., директором ООО «РАМО» Жанной Грачевой и акцептованное мной конклюдентными действиями. Согласно этому документу, к «РАМО» не переходят требования индивидуального предпринимателя Саблина к абоненту. В случае задолженности право ее требования принадлежит ИП Саблин В.А. Я оспорила долг в суде. Заседание назначено на 5 марта. Когда оно закончится, не знаю. И что, моей семье все это время жить без воды? — говорит Юлия Маркелова.Других источников воды, пригодной для бытового использования, у семьи нет. Кроме того, 6 декабря при техосмотре была выявлена неисправность расширительного бака системы отопления. Новый бак Маркеловым доставили 17 февраля, но они не могут поменять старый из-за отсутствия холодного водоснабжения. Что делать, если из строя выйдет еще и система отопления?Еще 29 декабря Маркеловы направили обращения в прокуратуру Липецкого района, Роспотребнадзор, региональные ФАС и министерство энергетики и тарифов о признании действий «РАМО» незаконными, но лишь последнее ведомство дало ответ — о тарифах на воду, установленных для ИП Саблин В.А. и ООО «PAMO». «Все указанные органы контроля прислали сообщение о перенаправлении в Жилищную инспекцию», — говорит Юлия Маркелова. В Госжилинспекции GOROD48 сообщили, что действиям гарантирующего поставщика будет дана оценка, но после проведения документарной проверки, на что может уйти от 30 до 60 дней.Оставшись без воды, Маркеловы 14 февраля обратились в ОМВД Липецкого района с заявлением о привлечении к ответственности за самоуправство гарантирующего поставщика (по данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, по данному заявлению начата проверка). В тот же день Маркеловы обратились в ООО «РАМО» с просьбой объяснить действия организации, но ответа также пока не получили. Кстати, в типовом договоре, размещенном на сайте «РАМО», говорится, что организация в течение суток со дня временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения должна уведомить об этом абонента, администрацию Частодубравского сельсовета, Роспотребнадзор, МЧС по Липецкой области.В этот понедельник Маркеловы написали жалобу на действия «РАМО» главе администрации Липецкого муниципального округа Давида Тодуа, направив ее по электронной почте и через ГИС ЖКХ, но ответов пока не получили. Сотрудники Единой диспетчерской службы Липецкой области ответили, что с ООО «РАМО» не сотрудничают.GOROD48 дозвонился в ООО «РАМО». Трубку взяла женщина, назвавшаяся бухгалтером организации. «А, вы по поводу Маркеловой? Мы заметили, что она всюду на нас жалуется. Но наш юрист в отпуске и мы вам вряд ли поможем». Когда мы настояли на приглашении к разговору руководителя компании, на том конце провода заявили, что ответят лишь на официальный запрос.Что ж, просьба считать эту публикацию таковым.