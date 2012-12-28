Происшествия
Фиктивная прописка иностранца обернулась судимостью и штрафом
Женщину осудили за фиктивную поставку иностранца на учёт по месту пребывания в России (по статье 322.3 УК РФ).
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщине принадлежит треть жилого дома. Она обратилась в МФЦ с необходимым пакетом документов и зарегистрировала там гражданина Таджикистана. Хотя ельчанка сразу была предупреждена под роспись об уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ.
Гражданин Таджикистана был постановлен на учёт по месту пребывания в России, хотя по указанному ельчанкой адресу никогда не жил и не собирался. Когда этот факт вскрылся — на гостеприимную женщину возбудили уголовное дело.
