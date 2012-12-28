Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Основная версия происшествия — скопление на крыше снега и наледи.
«На место выехал прокурор района Алексей Козлов. Предварительно, причиной произошедшего стало скопление на крыше снега и наледи. При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Напомним, при обрушении кровли одноэтажного восьмиквартирного жилого дома №15 по улице Новой никто не пострадал. В четырех из восьми квартир дома вообще никто не жил. Пятеро жильцов других квартир сейчас переехали к родственникам.
Пять дней назад в селах Круглое и Котовка того же Лев-Толстовского района также обрушились крыши— кровли одноэтажных четырехквартирных домов сложились под тяжестью снега. Предположительно, снег стал и причиной вчерашнего обрушения кровли сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском округе, но там, к сожалению, без пострадавших не обошлось. В больницы попали восемь рабочих.
