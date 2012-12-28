Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обрушение крыши на автозаводе, вытащенный из полыньи и река на Неделина
Общество
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Читать все
Ужасы нашего городка: на улице Парковой, 1 можно снимать триллеры
Общество
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Происшествия
Кровля жилого дома обрушилась в Лев-Толстовском районе
Происшествия
В январе заметно выросли цены на овощи, правовые услуги, взносы на капремонт
Экономика
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы
Общество
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Происшествия
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
279
27 минут назад

По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура

Основная версия происшествия — скопление на крыше снега и наледи.

Прокуратура Лев-Толстовского района начала проверку в связи с обрушением крыши восьмиквартирного дома в селе Гагарино.

«На место выехал прокурор района Алексей Козлов. Предварительно, причиной произошедшего стало скопление на крыше снега и наледи. При наличии оснований по итогам проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

sRGAQ2BuzwBuFitcy0o-afmaEolY34g7b3EpErYGyVdT0-f58IaazstlSKqwnNiKFaMG85mrlk_x_kpNKHItlci7.jpg

ylMrPj46yDfsAX517BUAhTNLK8XctNjgZE33EMjlxB-FvVsTR_MSm1Gcxr3smgIEO0blcnmYYJ1S2t1kMmQV1ynC.jpg

Напомним, при обрушении кровли одноэтажного восьмиквартирного жилого дома №15 по улице Новой никто не пострадал. В четырех из восьми квартир дома вообще никто не жил. Пятеро жильцов других квартир сейчас переехали к родственникам.

Пять дней назад в селах Круглое и Котовка того же Лев-Толстовского района также обрушились крыши— кровли одноэтажных четырехквартирных домов сложились под тяжестью снега. Предположительно, снег стал и причиной вчерашнего обрушения кровли сварочного цеха завода «Моторинвест» в Краснинском округе, но там, к сожалению, без пострадавших не обошлось. В больницы попали восемь рабочих.
снег
ЧП
0
1
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить