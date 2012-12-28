Все новости
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Происшествия
564
56 минут назад
2

Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей

Деньги украли в рабочее время из незакрытого кабинета директора фирмы. Сейчас подозреваемые арестованы. 

35-летний и 37-летний гастролёры из Нижнего Новгорода арестованы на время следствия по делу о краже из кабинета директора торговой компании в Липецке конверт с 500 000 рублей.

«37-летний подозреваемый ранее уже был судим за грабёж и кражу. Задержанные рассказали, что приехали в Липецк со знакомым на его автомобиле. В офис они проникли в разгар рабочего дня, чтобы в суматохе никто не обратил на них внимания. Из незапертого кабинета директора фирмы они забрали лежащие на столе деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

При обыске съёмной квартире подозреваемых полицейские нашли отмычки и 150 тысяч рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемых отрабатывают на причастность к другим кражам.
Комментарии (3)

Очевидец
21 минуту назад
Видно в этой фирме денег девать некуда, раз они валяются без присмотра.
33 минуты назад
У директора фирмы такие деньжищи в кабинете! Это годовая зарплата человека и то не каждого!
