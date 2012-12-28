«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Происшествия
564
56 минут назад
2
Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей
Деньги украли в рабочее время из незакрытого кабинета директора фирмы. Сейчас подозреваемые арестованы.
«37-летний подозреваемый ранее уже был судим за грабёж и кражу. Задержанные рассказали, что приехали в Липецк со знакомым на его автомобиле. В офис они проникли в разгар рабочего дня, чтобы в суматохе никто не обратил на них внимания. Из незапертого кабинета директора фирмы они забрали лежащие на столе деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
При обыске съёмной квартире подозреваемых полицейские нашли отмычки и 150 тысяч рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемых отрабатывают на причастность к другим кражам.
0
0
1
1
2
Комментарии (3)