Гастролёры из Нижнего Новогорода украли из офиса в Липецке конверт с полумиллионом рублей

Деньги украли в рабочее время из незакрытого кабинета директора фирмы. Сейчас подозреваемые арестованы.

35-летний и 37-летний гастролёры из Нижнего Новгорода арестованы на время следствия по делу о краже из кабинета директора торговой компании в Липецке конверт с 500 000 рублей.«37-летний подозреваемый ранее уже был судим за грабёж и кражу. Задержанные рассказали, что приехали в Липецк со знакомым на его автомобиле. В офис они проникли в разгар рабочего дня, чтобы в суматохе никто не обратил на них внимания. Из незапертого кабинета директора фирмы они забрали лежащие на столе деньги», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.При обыске съёмной квартире подозреваемых полицейские нашли отмычки и 150 тысяч рублей наличными.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемых отрабатывают на причастность к другим кражам.