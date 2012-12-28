«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Им предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере автострахования.
«Установлена возможная причастность к противоправным действиям инспектора ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку. За денежное вознаграждение он незаконно оформил ряд инсценированных дорожно-транспортных происшествий. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в СУ СК России по Липецкой области», — рассказала Ирина Волк.
Следком в свою очередь сообщил о предъявлении обвинения уже двум инспекторам: их действия квалифицированы как мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).
«По данным следствия, обвиняемые, действуя в интересах организованной группы, занимавшейся инсценировкой дорожно-транспортных происшествий, составляли официальные документы о якобы произошедших ДТП, внося в них заведомо ложные сведения. На основании этих документов производились страховые выплаты участникам преступной группы. При содействии сотрудников полиции злоумышленникам удалось незаконно получить более три миллиона рублей», — говорится в сообщении СК.
Напомним, члены преступной группы, в которую входили, более 30 человек, были задержаны в 2024 году. По данным следствия, с 2022 года они инсценировали 34 ДТП, после чего получали страховые выплаты — свыше 12,5 млн рублей.
