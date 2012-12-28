В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
сегодня, 17:15
Бензин продолжил дорожать в Липецкой области
Медленно, но стабильно цены на бензин росли в Липецкой области на прошлой неделе.
Цена на бензин на прошлой неделе выросла в среднем на 0,2% и составила 65,05 рубля за литр (на 9 февраля — 64,91). Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива. Так, цена бензина АИ-92 составила 61,88 рубля против 61,76 рубля за литр неделей ранее, рост составил 0,2%. Стоимость бензина АИ-95 выросла также на 0,2%, с 67,17 до 67,32 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 подорожал на 0,1%, с 92,23 до 92,33 рубля за литр. Рост цен составил от 10 до 15 копеек. Не изменилась стоимость дизельного топлива — 72,99 рубля за литр.
