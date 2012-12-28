Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Общество
535
сегодня, 15:54
3
В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы
Сильные и ловкие могут получить в качестве призов умные колонки, различные сертификаты и блины.
Основные масленичные гуляния пройдут 22 февраля. Праздник развернётся сразу на 15 площадках в разных районах города. В парках можно будет показать удаль молодецкую, распилив бревно или забив гвозди. Победителей всевозможных конкурсов обещают бесплатно угостить блинами в Быхановом саду, Нижнем парке и парке Победы.
Масленичные столбы уже установили в Нижнем парке, парках Победы, Металлургов и Быхановом саду. Тех, кто сумеет на них залезть, наградят умной колонкой или различными сертификатами.
Первое чучело Масленицы сожгут в 14:00 в Сокольском парке, а в 15:00 — в Нижнем парке, парках Победы, Металлургов и в Быхановом саду.
6+
1
0
1
2
4
Комментарии (3)