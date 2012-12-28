Все новости
Общество
535
сегодня, 15:54
3

В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы

Сильные и ловкие могут получить в качестве призов умные колонки, различные сертификаты и блины.

Масленичные гуляния в Липецке растянутся на два дня. Начнется праздник уже завтра, 21 февраля. С 11:00 до 12:00 гостей будут ждать в детском парке «Сказка», а с 15:00 до 16:00 — на Европейском бульваре, где состоится большой семейный праздник.

Основные масленичные гуляния пройдут 22 февраля. Праздник развернётся сразу на 15 площадках в разных районах города. В парках можно будет показать удаль молодецкую, распилив бревно или забив гвозди. Победителей всевозможных конкурсов обещают бесплатно угостить блинами в Быхановом саду, Нижнем парке и парке Победы.

Масленичные столбы уже установили в Нижнем парке, парках Победы, Металлургов и Быхановом саду. Тех, кто сумеет на них залезть, наградят умной колонкой или различными сертификатами.

Первое чучело Масленицы сожгут в 14:00 в Сокольском парке, а в 15:00 — в Нижнем парке, парках Победы, Металлургов и в Быхановом саду.



6+
праздник
масленица
1
0
1
2
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вот
17 минут назад
я понимаю, что в Елецком районе на масленицу сожгут куклу бабу.
Ответить
45 минут назад
И всё это без вредного воздействия на окружающую среду.
Ответить
Правда
54 минуты назад
Мы в Сселках или на ФОКе,или возле поликлиники ВОП привыкли жечь.Приходите со спичками.
Ответить
