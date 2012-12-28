В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы

Сильные и ловкие могут получить в качестве призов умные колонки, различные сертификаты и блины.

Масленичные гуляния в Липецке растянутся на два дня. Начнется праздник уже завтра, 21 февраля. С 11:00 до 12:00 гостей будут ждать в детском парке «Сказка», а с 15:00 до 16:00 — на Европейском бульваре, где состоится большой семейный праздник.Основные масленичные гуляния пройдут 22 февраля. Праздник развернётся сразу на 15 площадках в разных районах города. В парках можно будет показать удаль молодецкую, распилив бревно или забив гвозди. Победителей всевозможных конкурсов обещают бесплатно угостить блинами в Быхановом саду, Нижнем парке и парке Победы.Масленичные столбы уже установили в Нижнем парке, парках Победы, Металлургов и Быхановом саду. Тех, кто сумеет на них залезть, наградят умной колонкой или различными сертификатами.Первое чучело Масленицы сожгут в 14:00 в Сокольском парке, а в 15:00 — в Нижнем парке, парках Победы, Металлургов и в Быхановом саду.