Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели

Пенсионер не мог самостоятельно передвигаться

84-летний мужчина с улицы Коммунистической в Липецке вызвал скорую помощь, но открыть дверь медикам уже не смог. В результате потребовалась помощь спасателей.Сотрудники аварийно-спасательного отряда Липецкой области приехали на вызов медиков и вскрыли дверь квартиры, чтобы сотрудники скорой смогли добраться до нуждающегося в помощи пациента.«К счастью, мужчина оказался жив, но он не мог самостоятельно передвигаться. И здесь спасатели пришли на помощь – перенесли мужчину из квартиры в карету скорой помощи», — сообщает УГПСС Липецкой области.