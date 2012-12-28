«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Общество
148
37 минут назад
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Пенсионер не мог самостоятельно передвигаться
Сотрудники аварийно-спасательного отряда Липецкой области приехали на вызов медиков и вскрыли дверь квартиры, чтобы сотрудники скорой смогли добраться до нуждающегося в помощи пациента.
«К счастью, мужчина оказался жив, но он не мог самостоятельно передвигаться. И здесь спасатели пришли на помощь – перенесли мужчину из квартиры в карету скорой помощи», — сообщает УГПСС Липецкой области.
0
0
0
0
0
Комментарии