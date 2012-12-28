Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей

Мужчина пил пиво на перроне вокзала, а потом предложил полицейскому взятку в 12 000 рублей.

Ельчанина осудили за приготовление к даче взятки полицейскому и оштрафовали на 130 000 рублей в доход государства.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин пил пиво на перроне железнодорожного вокзала станции Елец. Старший оперуполномоченный Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте предложил ему пройти в помещение дежурной части для составления протокола об административном правонарушении по части первой статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах». Но тогда мужчина решил откупиться от полицейского и стал предлагать ему взятку в 12 000 рублей. При этом штраф за распитие куда меньше — от 500 до 1500 рублей.В результате за покушение на дачу взятки ельчанина оштрафовали (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ) на 130 000 рублей с рассрочкой выплаты.