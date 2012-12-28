Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обрушение крыши на автозаводе, вытащенный из полыньи и река на Неделина
Общество
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Происшествия
Читать все
Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей
Общество
«ГАЗель» с пассажирами застряла на сельской дороге: людей вызволяли спасатели
Общество
В январе заметно выросли цены на овощи, правовые услуги, взносы на капремонт
Экономика
В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы
Общество
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
Фиктивная прописка иностранца обернулась судимостью и штрафом
Происшествия
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Происшествия
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
694
сегодня, 17:21
6

Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей

Мужчина пил пиво на перроне вокзала, а потом предложил полицейскому взятку в 12 000 рублей.

Ельчанина осудили за приготовление к даче взятки полицейскому и оштрафовали на 130 000 рублей в доход государства.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, ельчанин пил пиво на перроне железнодорожного вокзала станции Елец. Старший оперуполномоченный Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте предложил ему пройти в помещение дежурной части для составления протокола об административном правонарушении по части первой статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах». Но тогда мужчина решил откупиться от полицейского и стал предлагать ему взятку в 12 000 рублей. При этом штраф за распитие куда меньше — от 500 до 1500 рублей.

В результате за покушение на дачу взятки ельчанина оштрафовали (по части первой статьи 30, части третьей статьи 291 УК РФ) на 130 000 рублей с рассрочкой выплаты. 
алкоголь
спиртное
1
5
0
2
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
хорошая
15 минут назад
Еще бы в автобусах поработали
Ответить
65+
27 минут назад
Раньше в 70-80 года специально ездили на вокзал попить пивка , ещё было старое здание вокзала и там продавали пиво в ресторане . А сейчас там не хрена нет и не пройдешь туда без билета прям особый охраняемый объект . Вот как жизнь и общество поменялось в худшую сторону .
Ответить
Ганс
28 минут назад
Он хоть успел на поезд? Бардак.
Ответить
липчанин
51 минуту назад
хорошо хоть рассрочку платежа дали.мне банк даже на продукты рассрочку не дает
Ответить
гость
сегодня, 17:50
нормально так пивка попил
Ответить
Правда
сегодня, 17:34
А шо ,пиво на вокзале ещё продают?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить