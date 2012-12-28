В январе заметно выросли цены на овощи, правовые услуги, взносы на капремонт

Инфляция в январе в Липецкой области составила 1,54% (годом ранее — 1,27%), сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в январе подорожали в целом на 1,46%. Заметнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 9%, в том числе на овощи — на 18%, на картофель — на 10%, фрукты и цитрусовые — на 1%. Кроме того, стали дороже безалкогольные напитки, соль, соус, специи, концентраты, рыбные консервы, говядина, мясные субпродукты, макаронные изделия – на 2%, овощные консервы, чай, копченые продукты из мяса и птицы, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, мясные полуфабрикаты, мороженая рыба (кроме сельди), кондитерские изделия, мороженое – на 1%. Снизились цены на мясо птицы — на 3%, на масло и жиры, фруктово-ягодные консервы, питьевое молоко, яйца, крупы и бобовые — на 1%. Алкогольные напитки стали дороже на 3%, общественное питание — на 1%.Цены на непродовольственные товары увеличились в январе на 0,75%. Спички стали дороже на 4%, табачные изделия, печатные издания, моторное топливо, товары для животных, электротовары и другие бытовые приборы — на 2%. Кроме того, на 1% увеличились цены на парфюмерно-косметические товары, бумажнобеловые товары, персональные компьютеры, металлическую посуду, товары для спорта, легковые автомобили, мебель, чулочно-носочные изделия, моющие и чистящие средства, средства связи.Цены и тарифы на услуги выросли на 2,74%. Заметнее всего подорожали услуги правового характера — на 25%, оплата взносов за капитальный ремонт — на 13%, санаторно-оздоровительные услуги — на 10%, экскурсионные — на 9%, ветеринарные — на 8%, стоимость проезда в междугороднем автобусе и в пригородном поезде — на 6% и 7% соответственно. Увеличилась на 5% стоимость телекоммуникационных, медицинских услуг, профессионального обучения, проезда в такси. На 4% подорожали плата за посещение детского сада-ясли, услуги организаций культуры. Кроме того стали дороже курьерские услуги, плата за содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья, услуги в сфере зарубежного туризма, посреднические услуги — на 2, бытовые услуги, услуги страхования, банков, среднего образования, гостиниц — на 1%. В группе коммунальных услуг на 2% выросли тарифы на электроэнергию, плата за газоснабжение, плата за отопление (за 1 Гкал), горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. Вместе с тем стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования снизилась на 3%.