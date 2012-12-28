«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Политика
44 минуты назад
В Липецкой области — новый министр финансов
Назначение Светланы Володиной было одобрено на сессии Облсовета ещё 29 января.
«Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при Правительстве РФ и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В областном министерстве финансов работает с 2002 года», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
