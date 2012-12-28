Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося цеха достали шестого пострадавшего
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Читать все
В Липецке сегодня выпало пять миллиметров осадков, в Ельце – девять
Погода в Липецке
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
31-летний липчанин украл телефон из раздевалки и подарил его своей девушке
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Липчанин отсудил за пальто его двойную цену
Общество
57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе
Происшествия
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Читать все
Политика
672
44 минуты назад
7

В Липецкой области — новый министр финансов

Назначение Светланы Володиной было одобрено на сессии Облсовета ещё 29 января.

С сегодняшнего дня должность министра финансов Липецкой области занимает Светлана Володина. С 7 апреля 2025 года она исполняла обязанности руководителя ведомства. До этого была первым заместителем министра финансов. Назначение Светланы Володиной на должности министра сессия Липецкого областного Совета депутатов единогласно одобрила 29 января. 

«Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при Правительстве РФ и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В областном министерстве финансов работает с 2002 года», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

назначения
4
0
1
0
9

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Карабас--Барабас
5 минут назад
Одни министры.....Вот и я своего кота назначу министром кошачих дел, а пса--собачих
Ответить
Гость
12 минут назад
с отличием окончила Всероссийский ЗАОЧНЫЙ финансово-экономический институт. Браво!!!
Ответить
Предпенсионерка
19 минут назад
Да она совсем еще молоденькая. Министр должен быть с опытом работы. А эта значит чья то дочка или...
Ответить
Эх
21 минуту назад
заочный окончила ? Помню работал в отделе - была у нас заочница одна все по клубам тусовалась и с книжкой ее никто ни разу не видел, а контрольные ей по интернету делали за 300 руб
Ответить
Александр Н.
21 минуту назад
Успехов на новом поприще и в жизни.
Ответить
1
21 минуту назад
Одни министры и правители. А город - глухой стотысячник.
Ответить
Тетя
26 минут назад
Проценты умеет считать и хорошо.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить