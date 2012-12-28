В Липецкой области — новый министр финансов

Назначение Светланы Володиной было одобрено на сессии Облсовета ещё 29 января.

С сегодняшнего дня должность министра финансов Липецкой области занимает Светлана Володина. С 7 апреля 2025 года она исполняла обязанности руководителя ведомства. До этого была первым заместителем министра финансов. Назначение Светланы Володиной на должности министра сессия Липецкого областного Совета депутатов единогласно одобрила 29 января.«Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при Правительстве РФ и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В областном министерстве финансов работает с 2002 года», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.