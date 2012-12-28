Липчанин отсудил за пальто его двойную цену

Пальто стоило 22 000 рублей, а покупателю присудили 48 175 рублей.

Ещё один покупатель выиграл суд с продавцом. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, мужчина купил в магазине «Верхняя одежда» пальто за 22 тысячи рублей, но после примерки дома обнаружил, что вещь не совсем подходит ему по размеру.В тот же день покупатель вернулся в магазин для обмена товара, однако аналогичного пальто в продаже не было, поэтому мужчина написал заявление о возврате денег и просил принять пальто обратно вместе с чеками, подтверждающими покупку.Продавец сообщил, что товар будет принят в момент возврата денег через три рабочих дня, но в назначенный день покупатель обнаружил, что продавец съехал из помещения магазина. Тогда покупатель направил письменную претензию по адресу регистрации продавца, но и она осталась без удовлетворения. Потом мужчина пошёл в Роспотребнадзор, а тот защитил его права в суде.В результате с предпринимателя в пользу покупателя присуждены деньги за товар, почтовые расходы 175 рублей, а также компенсация морального вреда в 10 000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в 16 000 рублей. А всего в пользу покупателя пальто присуждено 48 175 рублей.