В Липецкой области до -6

Погода вернется к норме.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны, однако характер погоды останется неустойчивым.Среднесуточные температуры составят: 21 и 22 февраля — 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы, 23 февраля — 5 градусов мороза, что соответствует климатической норме.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -9 до -14, днем — от -1 до -6.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от -10 до -12 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 34 градуса мороза.