Погода в Липецке
158
24 минуты назад
1

В Липецкой области до -6

Погода вернется к норме. 

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны, однако характер погоды останется неустойчивым. 
Среднесуточные температуры составят: 21 и 22 февраля — 7-10 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже нормы, 23 февраля — 5 градусов мороза, что соответствует климатической норме. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -9 до -14, днем — от -1 до -6. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от -10 до -12 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.

День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 34 градуса мороза.

потепление
2
0
0
0
0

Картина маслом
12 минут назад
Липецк на всех новостях . Прославились на всю страну разрушением нового автомобильного завода и пострадавшими рабочими . Отличная реклама автомобилю который собирали деревенском сарае . С этими картинками губернатора в Кремль с отчетом .
