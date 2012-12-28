«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
сегодня, 09:52
«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге
66-летний водитель госпитализирован.
«Водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги», — сообщает Госавтоинспекция.
За минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 57 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
