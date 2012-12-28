Все новости
Происшествия
758
сегодня, 09:52
1

«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге

66-летний водитель госпитализирован.

19 февраля около половины двенадцатого ночи в Грязинском районе опрокинулся автомобиль «УАЗ». 66-летний водитель машины получил травмы — его госпитализировали.

«Водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги», — сообщает Госавтоинспекция.

За минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали  57 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших. 

авария
ДТП
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
сегодня, 10:06
Офигеть ! 57 столкновений за сутки ! Автосервисы ,наверное не справляются и задрали цены за ремонт !Да сейчас и машины хлюпенькие - чуть задень и весь кузов поведет ! Безумству храбрых поем мы песни !
Ответить
