«УАЗ» опрокинулся на ночной дороге

66-летний водитель госпитализирован.



19 февраля около половины двенадцатого ночи в Грязинском районе опрокинулся автомобиль «УАЗ». 66-летний водитель машины получил травмы — его госпитализировали.«Водитель «УАЗа» не справился с управлением и съехал с дороги», — сообщает Госавтоинспекция.За минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 57 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.