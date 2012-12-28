Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Машина была зарегистрирована на отца гонщика, у которого имеется автопарк из 16 автомобилей.
«В конце ноября прошлого года наряд ДПС заметил движущуюся по встречной полосе «Ниву-Шевроле». Включив на патрульной машине проблесковые маячки, полицейские потребовали от водителя остановиться, но вместо этого он попытался скрыться. Ночная погоня по селу Тербуны благополучно закончилась возле дома нарушителя. Автомобиль у него тут же изъяли», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
У водителя были признаки алкогольного опьянения — запах изо рта и неадекватная мимика, но от медосвидетельствования он отказался. Автомобиль арестовали. При этом обвиняемый настаивал, что машина ему не принадлежит, а зарегистрирована на его отца, у которого есть автопарк из 16 автомобилей. Но данные ОСАГО, показания свидетелей и сведения об оплате штрафов отмели его доводы.
