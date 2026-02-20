«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Авария обошлась без пострадавших.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших.
— Причины ДТП , в котором принял участие служебный автомобиль, устанавливаются. Степень вины участников будет установлена в ходе административного расследования, — уточнили в полиции.
