Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского

Авария обошлась без пострадавших.

Утром 20 февраля в Липецке на перекрестке улиц Циолковского и Космонавтов столкнулись автомобили ДПС и такси: «Шкода» и «Киа».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших.— Причины ДТП , в котором принял участие служебный автомобиль, устанавливаются. Степень вины участников будет установлена в ходе административного расследования, — уточнили в полиции.