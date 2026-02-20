Все новости
На заводе «Моторинвест» обрушилась крыша цеха: под завалами могут находиться люди
Происшествия
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
Происшествия
Обрушившийся цех изнутри: разборы завалов продолжаются
Происшествия
ДТП вызвало сильный затор на липецкой кольцевой дороге
Происшествия
На Центральном пляже Липецка достали из воды 36-летнего мужчину
Происшествия
Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Избившим 69-летнего дворника парням изменили меру пресечения
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Обрушение кровли на «Моторинвесте»: видео с места происшествия
Происшествия
В Липецке сегодня выпало пять миллиметров осадков, в Ельце – девять
Погода в Липецке
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
В Липецкой области дорожали почти все овощи, дешевела молочная продукция
Экономика
31-летний липчанин украл телефон из раздевалки и подарил его своей девушке
Происшествия
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Агрокластер Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» наращивает производство
Общество
57-летний мужчина пострадал во время пожара в Усманском округе
Происшествия
Происшествия
1220
56 минут назад
6

Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского

Авария обошлась без пострадавших.

Утром 20 февраля в Липецке на перекрестке улиц Циолковского и Космонавтов столкнулись автомобили ДПС и такси: «Шкода» и «Киа».

i (12).webp+2026-02-20-08.58.05.jpg

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, авария обошлась без пострадавших.

i (13).webp+2026-02-20-08.58.05.jpg

— Причины ДТП , в котором принял участие служебный автомобиль, устанавливаются. Степень вины участников будет установлена в ходе административного расследования, — уточнили в полиции.
ДТП
ДПС
1
0
1
2
13

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ветеран
9 минут назад
Чего все так на гаишников накинулись? Они обычно ездят аккуратно.
Ответить
Пенсионер
16 минут назад
Если гаишники ездить не могу что говорить остальных участниках движения !
Ответить
ЛТЗ
26 минут назад
Гаишников сразу понаехало, обычно люди часами ждут.
Ответить
гость
34 минуты назад
Что немогли на месте порешать? Без вызова сотрудников.
Ответить
Владимир.
43 минуты назад
А видео пока нет или не будет...
Ответить
...
35 минут назад
Скорее всего - не будет.
Ответить
