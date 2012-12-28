В Липецкой области дорожали почти все овощи, дешевела молочная продукция

Из овощной продукции заметно снизилась цена на огурцы — более, чем на 7%, однако они остаются дороже кур и рыбы: стоимость огурцов составила в среднем 280 рублей за килограмм, тогда как куры подешевели до 195 рублей, цена мороженой рыбы оказалась 275 рублей за килограмм.

Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 9 по 16 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожал картофель (+2,27%). Заметно подросли цены на яйца (+1,87%), морковь (+1,72%), подсолнечное масло (+1,37%). Менее одного процента выросли цены на говядину, соль, пшено, капусту, лук, помидоры, водку.Подешевели молочные продукты – сметана и сливочное масло более, чем на полтора процента, пастеризованное молоко, кефир, творог и сыр менее одного процента. Заметно — на 7,26% снизилась цена на свежие огурцы, стали дешевле яблоки. Немного — менее процента — потеряли в цене свинина, куры, рис, гречка, вермишель и макаронные изделия в целом, свекла. Не изменилась стоимость баранины, мороженой рыбы, маргарина, сухих молочных смесей для детского питания, печенья, чая, муки, ржаного и пшеничного хлеба.Из непродовольственных товаров стали дороже кроссовки для взрослых, хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубные пасты и щетки, спички. Подешевели детские футболки, шампунь, туалетная бумага, сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула мужские футболки, джинсы для школьников, мужские носки, детские кроссовки, туалетное мыло, сигареты. Из услуг подорожала на 0,92% стрижка модельная мужская.