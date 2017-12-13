Михаил Коростин: «Дайте детям немного экстрима»

Главный врач областного наркологического диспансера прокомментировал смерти подростков в Лебедяни и в Ельце.

Как уже сообщал GOROD48, в декабре от отравления газом из баллончиков умерли два подростка - в Лебедяни и в Ельце. Что толкнуло несовершеннолетних на этот шаг? Как предотвратить новые возможные трагедии? Ответить на эти вопросы мы попросили главного врача областного наркологического диспансера Михаила Коростина.



По словам медика, эти два случая свидетельствуют, что регион, к сожалению, попал в общероссийский тренд увлеченности подростками токсикоманией. В связи с отсутствием в свободном доступе медицинских препаратов, которые раньше использовались спросом в молодежной среде как имеющие возбуждающее действие, подростки увлеклись вдыханием газа из баллончиков для горелок со сжиженным бутаном или изобутаном.



- Это - очередное увлечение подростков. Очевидно, они черпают какую-то информацию в соцсетях, следуют призывам неизвестных им людей, возможно, даже взрослых, манипулирующих их сознанием, получить удовольствие от вдыхание газа. Но никто не говорит детям о последствиях такого увлечения. На самом деле, такие действия могут вызывать головокружение, состояние оглушенности сознания, заторможенность. Подростки ищут приключений, а на деле находят обычное отравление организма. Тем, кто прибегает к такому экстриму, грозит или смерть, или слабоумие, - говорит Михаил Коростин.



Главврач ЛОНДа считает, что родители подростков и учителя должны прививать детям любовь к активным видам отдыха и спорта.



- Подросткам нужны яркие эмоции. Дайте детям немного экстрима, контролируемого родителями и тренерами. Нужно быть внимательными к детям, направлять их активность в нужное русло. Нельзя просто запретить все то, что может быть использовано во вред здоровью. Нужно научить школьников находить в массе предлагаемых развлечений те, что не причинят вреда их психическому здоровью, критически подходить к информации в Интернете, с умом пользоваться соцсетями.