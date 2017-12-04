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16 минут назад
Липецкая вечЁрка: труп у реки, перенос важной остановки и принудительный перенос кондиционеров
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 4 декабря.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям страшной находки на берегу реки Дон. 3 декабря в Лебедяни на берегу реки Дон обнаружен труп 17-летнего подростка. Известно, что погибший был воспитанником интерната и страдал токсикоманией.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про перенос остановки у Центрального рынка. Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила, что в следующем году площадь Победы напротив Торгового дома "Победа" и магазина "Пятерочка" у Центрального рынка освободят от уродующих это место остановочных павильонов.
Активный отклик получила заметка насчет желания мэрии приказать липчанам перенести коробки кондиционеров. При капремонтах домов управляющая компания и подрядная организация укажут жильцам места размещения кондиционеров. Те приборы, которые уже установлены, за счёт жильцов будут перенесены на указанные места.
Живое обсуждение развернулось по теме продажи старой газеты. Экземпляр советской прессы продавец оценил в 30 000 рублей. Причина столь высокой стоимости — дата выхода газеты, это 9 мая 1945 года.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про жуткое зрелище в промзоне. Сегодня в Левобережном районе Липецка, в промзоне, были найдены скелетированные останки.
Судя по одежде, это - останки мужчины.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям страшной находки на берегу реки Дон. 3 декабря в Лебедяни на берегу реки Дон обнаружен труп 17-летнего подростка. Известно, что погибший был воспитанником интерната и страдал токсикоманией.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про перенос остановки у Центрального рынка. Сегодня главный архитектор Липецка Татьяна Азова сообщила, что в следующем году площадь Победы напротив Торгового дома "Победа" и магазина "Пятерочка" у Центрального рынка освободят от уродующих это место остановочных павильонов.
Активный отклик получила заметка насчет желания мэрии приказать липчанам перенести коробки кондиционеров. При капремонтах домов управляющая компания и подрядная организация укажут жильцам места размещения кондиционеров. Те приборы, которые уже установлены, за счёт жильцов будут перенесены на указанные места.
Живое обсуждение развернулось по теме продажи старой газеты. Экземпляр советской прессы продавец оценил в 30 000 рублей. Причина столь высокой стоимости — дата выхода газеты, это 9 мая 1945 года.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про жуткое зрелище в промзоне. Сегодня в Левобережном районе Липецка, в промзоне, были найдены скелетированные останки.
Судя по одежде, это - останки мужчины.