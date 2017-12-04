Старую газету в Липецке продают за 30 000 рублей

Выпуск 9 мая 1945 года сохранила бабушка продавца.

Житель Липецка Никита на сайте объявлений разместил сообщение о продаже старой газеты. Экземпляр советской прессы продавец оценил в 30 000 рублей. Причина столь высокой стоимости — дата выхода газеты, это 9 мая 1945 года.



Как рассказал автор объявления, этот экземпляр еще во канун окончания Великой Отечественной войны сохранила его бабушка. Газету можно считать семейной реликвией, но продавцу сейчас очень нужны деньги. А никто, кроме музеев и коллекционеров, не сможет оценить экземпляр по достоинству. Липчанин даже думает выставить ценность на аукцион.