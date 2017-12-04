Общество

44 минуты назад

Старую газету в Липецке продают за 30 000 рублей

5 1720
#газета #продажа #объявление
1
Старую газету в Липецке продают за 30 000 рублей

Выпуск 9 мая 1945 года сохранила бабушка продавца.

Житель Липецка Никита на сайте объявлений разместил сообщение о продаже старой газеты. Экземпляр советской прессы продавец оценил в 30 000 рублей. Причина столь высокой стоимости — дата выхода газеты, это 9 мая 1945 года.

Как рассказал автор объявления, этот экземпляр еще во канун окончания Великой Отечественной войны сохранила его бабушка. Газету можно считать семейной реликвией, но продавцу сейчас очень нужны деньги. А никто, кроме музеев и коллекционеров, не сможет оценить экземпляр по достоинству. Липчанин даже думает выставить ценность на аукцион.
5 1720
#газета #продажа #объявление
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЛИПЧАНИН

10 минут назад
Продать ты хочешь, только ни кто в Липецке у тебя ее не купит.
ответить

Бери 10 рублей- красная цена ей,

29 минут назад
Пока даю- по стоимости рулона туалетной бумаги
ответить

Реальный коллекционер

32 минуты назад
Это профанационая цена. Того не стоит. Таких дилетантских объяв полон интернет. Никита, от незнания, может фантазировать и дальше.
ответить

^_^

34 минуты назад
не далее как вчера, начали ремонт, нашли у себя такой же экземпляр, в неплохом состоянии. Закралось подозрение, что к 70 летию победы была отпечатана партия по типу аля 09.05.1945г. Ради прикола предложил жене выложить на Авито. Но блин, кто то тоже затеял ремонт))) Продам за 20 000 :-)
ответить

правда дорогого стоит

38 минут назад
любая правда зависит от точки зрения
ответить

Еще в рубрике

В Липецке бизнесмены установят памятник меценату
#памятник #Алексей Хренников
1
В Липецке бизнесмены установят памятник меценату

16 минут назад

Общество
«Бухгалтер фактически работает за зарплату уборщицы»
#зарплата #серые зарплаты
«Бухгалтер фактически работает за зарплату уборщицы»

22 минуты назад

Общество
14 сирот справят новоселье
#дети #сироты #жильё
14 сирот справят новоселье

26 минут назад

Общество
Главную новогоднюю дискотеку хотят устроить на площади Петра
#дискотека #праздник #опрос
Главную новогоднюю дискотеку хотят устроить на площади Петра

сегодня, 10:00

Общество
Пропавших подростков нашла полиция
6
Пропавших подростков нашла полиция

сегодня, 09:22

Общество
Липецк отстает в программе «Комфортная городская среда»
#ЖКХ #Минстрой #рейтинг
Липецк отстает в программе «Комфортная городская среда»

сегодня, 08:43

Общество