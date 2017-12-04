Общество
44 минуты назад
Старую газету в Липецке продают за 30 000 рублей
5 1720
Выпуск 9 мая 1945 года сохранила бабушка продавца.
Житель Липецка Никита на сайте объявлений разместил сообщение о продаже старой газеты. Экземпляр советской прессы продавец оценил в 30 000 рублей. Причина столь высокой стоимости — дата выхода газеты, это 9 мая 1945 года.
Как рассказал автор объявления, этот экземпляр еще во канун окончания Великой Отечественной войны сохранила его бабушка. Газету можно считать семейной реликвией, но продавцу сейчас очень нужны деньги. А никто, кроме музеев и коллекционеров, не сможет оценить экземпляр по достоинству. Липчанин даже думает выставить ценность на аукцион.
Как рассказал автор объявления, этот экземпляр еще во канун окончания Великой Отечественной войны сохранила его бабушка. Газету можно считать семейной реликвией, но продавцу сейчас очень нужны деньги. А никто, кроме музеев и коллекционеров, не сможет оценить экземпляр по достоинству. Липчанин даже думает выставить ценность на аукцион.
5 1720
ЛИПЧАНИН
Бери 10 рублей- красная цена ей,
Реальный коллекционер
^_^
правда дорогого стоит