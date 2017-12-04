Происшествия
сегодня, 12:34
У тела подростка нашли газовый баллончик и пакет
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Признаков насильственной смерти на теле воспитанника детдома нет.
Как уже сообщал GOROD48, вчера в Лебедяни на берегу реки Дон обнаружен труп 17-летнего подростка.
Рядом с телом мертвого воспитанника детского дома нашли газовый баллончик из тех, которые используют для заправки зажигалок, и пакет.
Известно, что погибший подросток ранее был уличен в токсикомании.
В настоящий момент ведется вскрытие тела умершего для определения причин смерти несовершеннолетнего.
Рядом с телом мертвого воспитанника детского дома нашли газовый баллончик из тех, которые используют для заправки зажигалок, и пакет.
Известно, что погибший подросток ранее был уличен в токсикомании.
В настоящий момент ведется вскрытие тела умершего для определения причин смерти несовершеннолетнего.
Фото: mazadm.ru
11 2848
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