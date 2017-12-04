Происшествия

сегодня, 12:34

У тела подростка нашли газовый баллончик и пакет

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У тела подростка нашли газовый баллончик и пакет

Признаков насильственной смерти на теле воспитанника детдома нет.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в Лебедяни на берегу реки Дон обнаружен труп 17-летнего подростка.

Рядом с телом мертвого воспитанника детского дома нашли газовый баллончик из тех, которые используют для заправки зажигалок, и пакет.

Известно, что погибший подросток ранее был уличен в токсикомании.

В настоящий момент ведется вскрытие тела умершего для определения причин смерти несовершеннолетнего. 

Фото: mazadm.ru
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Комментарии (11)

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Валетов

34 минуты назад
Минус один...
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Верните фото!!!!

сегодня, 12:58
Тут школота это фото увидела, побледнела, проблевались и все побежали за школу свои балоны выкидывать. Это хоть на этих утырков действует
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Докатились

сегодня, 12:58
СМИ день ото дня "радуют" и новостями и фото.... Хочется вопрос задать: проходят ли журналисты психологическое тестирование при устройстве на работу? С каждой новостью все больше начинаешь осознавать неадекватность коллектива и "желтушность" данного новостного портала.
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кокс

сегодня, 12:57
ФОТО ГОДА БРАВО!
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гость

сегодня, 12:57
Потолок требует срочного ремонта.
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ость

сегодня, 12:54
фото - однозначно зачет
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МОЁ МНЕНИЕ

сегодня, 12:53
Меня от фото не тошнит, но выставлять его не надо.Уберите.
ответить

обалдеть

сегодня, 12:53
Фотка просто... нет слов.
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юнона

сегодня, 12:52
нона, писюн тебе в рот! фото отличное!! отображает всю суть
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бычий кайф

сегодня, 12:51
покойся с миром
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