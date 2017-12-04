У тела подростка нашли газовый баллончик и пакет

Признаков насильственной смерти на теле воспитанника детдома нет.

Как уже сообщал GOROD48, вчера в Лебедяни на берегу реки Дон обнаружен труп 17-летнего подростка.Рядом с телом мертвого воспитанника детского дома нашли газовый баллончик из тех, которые используют для заправки зажигалок, и пакет.Известно, что погибший подросток ранее был уличен в токсикомании.В настоящий момент ведется вскрытие тела умершего для определения причин смерти несовершеннолетнего.